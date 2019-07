Simona Halep isi prezinta miercuri trofeul pe Arena Nationala! Cati bani a castigat la Wimbledon! Simona Halep s-a intors ieri in tara dupa ce a castigat, sambata, finala Wimbledon in fata Serenei Williams. La fel cum s-a intamplat cu trofeul French Open obtinnut in 2018, Simona Halep isi va prezenta trofeul de la Wimbledon miercuri, pe Arena Nationala. Evenimentul in cadrul caruia fanii romani o vor putea aplauda la scena deschisa pe Simona Halep va avea loc miercuri, incepand cu ora 19:00. Important de stiut ca accesul pe Arena Nationala va fi gratuit pentru toti cei ce vor sa felicite succesul…