- Simona Halep se pregatește sa debuteze la turneul de la Roma. Sportiva din Constanța a pierdut finala de la Madrid, in fața jucatoarei din Olanda, Kiki Bertens, scor 4-6, 4-6, dar a precizat ca este optimista inaintea urmatoarelor competiții.

- Jucatoarea de tenis din România Simona Halep a declarat, sâmbata seara, dupa ce a pierdut finala de la Madrid, ca spera sa mai aiba ocazia de a juca contra olandezei Kiki Bertens pentru ca trebuie sa-și ia revanșa. "Acesta este un turneu extraordinar pentru mine. Nu aș fi putut…

- DIGI SPORT LIVE VIDEO SIMONA HALEP - KIKI BERTENS LIVE STREAMING ONLINE MADRID 2019: Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) o va infrunta in finala turneului de la Madrid pe Kiki Bertens (27 de ani, 7 WTA). Meciul are o miza imensa pentru romanca, revenirea pe primul loc fiind garantata in cazul unei victorii.…

- Turneul de la Roland Garros va debuta pe 26 mai, iar calculele pentru Grand Slam-ul parizian au început deja. Justine Henin (triumfatoare de patru ori pe zgura de pe Chatrier) a vorbit despre competiția din acest an: "Cred ca Simona Halep este favorita numarul unu, îmi place jocul ei",…

- Jucatoarea din Constanța a anunțat ca nu va putea juca la turneul din Germania, deoarece nu este pregatita mental și fizic în urma maratonului de meciuri disputate în weekend.. Halep a jucat nu mai puțin de trei meciuri în doua zile și a plecat de la Rouen la Stuttgart, însa…