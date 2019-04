Stiri pe aceeasi tema

- Un articol aparut in presa din Constanța consemneaza faptul ca doi oameni de afaceri, George și Costica Halep, intentioneaza sa ridice un ansamblu rezidential in centrul orașului, scandalizand populația. In acest sens, George și Costica Halep au elaborat un PUZ care s-a aflat la dispozitia constantenilor…

Simona Halep a fost deranjata de noua suprafata de joc de la Miami, care e de un albastru stralucitor, ceea ce a impiedicat-o sa vada mingea prea bine.

Taylor Townsend a invins-o in primul tur pe Johanna Larsson, Suedia, 79 WTA, scor 6-1, 6-2, intr-o ora si 12 minute. Taylor Townsend si Simona Halep s-au mai intalnit…

- Daniel Dobre va primi intre 150.000 si 200.000 de euro pe an, in functie de rezultatele pe care le va inregistra Simona Halep. Spre comparatie, Darren Cahill incasa anual peste un milion de dolari, insa cota acestuia era ult mai buna la nivel mondial. Simona Halep, primele declaratii despre…

- Simona Halep, numarul trei mondial, a confirmat oficial, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa la Miami, ca va lucra in continuare cu antrenorul roman Daniel Dobre, potrivit site ului WTA citat de Agerpres.roAm un antrenor roman, cineva cu care am mai lucrat, chiar in timpul colaborarii cu Darren…

Simona Halep (2 WTA) a invins-o in turul doi de la Indian Wells pe Barbora Strycova (50 WTA), scor 6-2, 6-4. Surpriza a venit insa din tribune, unde a fost fotografiat australianul Darren Cahill, fostul antrenor al romancei.

- Simona Halep a publicat pe contul personal de Instagram o fotografie in care apare alaturi de fratele sau, Nicolae Halep. La descriere, sportiva a scris "mereu de partea mea", facand referire la sustinerea neconditionata pe care i-o poarta fratele ei mai mare, atat pe plan sportiv, cat si in viața…

- Simona Halep s-a despartit de antrenorul belgian imediat dupa finala turneului de la Doha si a anuntat ca in perioada urmatoare va evolua singura, fara un antrenor principal. Intrebata de ce a luat aceasta decizie, romanca a replicat simplu: "Nu am simtit o chimie intre noi!". Simona Halep…