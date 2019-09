Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep va avea un program destul de incarcat in luna septembrie, chiar daca s-a retras din turneul de la Zhengzhou. Tenismena constanteana, aflata pe locul 6 in clasamentul mondial, a invocat motive medicale pentru decizia de a renunta la prima editie a turneului de la Zhengzhou. Astfel, ea va…

- Jucatoarea de tenis a Romaniei, Simona Halep a fost nevoita sa abandoneze partida cu Marie Bouzkova (Cehia, 91 WTA), din sferturi de la Rogers Cup, din cauza unei accidentari la tendon. Simona Halep s-a retras in timpul meciului, imediat dupa ce a pierdut primul set, 6-4, potrivit adevarul.ro. Pe pagina…

- Simona Halep pare mai decisa ca oricand sa renunțe la statutul de „burlacița” și a anunțat locul in care va face nunta cu alesul inimii sale. Marea noastra campioana a vorbit deschis despre evenimentul așteptat de o țara intreaga

- *Simona Halep se mentine pe locul 4 in clasamentul WTA dat publicitatii luni. Patricia Tig, finalista la Bucuresti, a intrat in ierahia WTA, pe locul 264, dupa ce a pierdut in utlimul act al competitiei din Capitala, scor 2-6, 0-6, cu Elena Ribakina. Jucatoarea din Kazahstan, in varsta de 20 de…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Maria Tig a fost invinsa de kazaha Elena Ribakina cu 6-2, 6-0, duminica, in finala turneului BRD Bucharest Open (WTA), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari si gazduit de Arenele BRD din Capitala.Ribakina (30 ani, 106 WTA) a castigat primul sau…

- Presedintele turneului BRD Bucharest Open, Dumitru Haradau, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca este surprins de decizia Mihaelei Buzarnescu de a refuza sa joace la competitia gazduita de Arenele BNR din Capitala, precizand ca aceasta face "o mare greseala". "Ma surprinde putin decizia…

- Simona Halep (7 WTA) a caștigat, sambata, turneul de Mare Șlem de la Wimbledon, dupa ce s-a impus cu 6-2, 6-2, in finala cu Serena Williams (10 WTA). La conferința de presa de dupa meci, americanca a laudat jocul romancei, spunand ca nu i-a putut face fața.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul…

- Marea actita romanca nu doar ca s-a retras din activitate, dar a plecat si din Bucuresti, dupa ce a trecut prin momente grele si a ramas fara casa si fara avere, scrie okmagazine.ro. Citeste si Draga Olteanu Matei implineste 85 de ani. "Vreau sa joc si acum, dar nu am mai avut propuneri..."…