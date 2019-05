Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep 27 de ani, 3 WTA si Kiki Bertens 27 de ani, 7 WTA s au intalnit in aceasta seara in finala turneului de la Madrid.In cazul victoriei, constanteanca urma sa revina de luni pe primul loc in ierarhia mondiala. Finala i a revenit jucatoarei din Olanda, in doua seturi, scor 6 4, 6 4. Bertens…

- DIGI SPORT LIVE VIDEO SIMONA HALEP - KIKI BERTENS LIVE STREAMING ONLINE MADRID 2019: Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) o va infrunta in finala turneului de la Madrid pe Kiki Bertens (27 de ani, 7 WTA). Meciul are o miza imensa pentru romanca, revenirea pe primul loc fiind garantata in cazul unei victorii.…

- Belinda Bencic (18 WTA) a vorbit despre intalnirea turneului pentru ea, cu Simona Halep (3 WTA), care porneste ca mare favorita. Totusi, sportiva din Elvetia sustine ca nu va juca sub presiune, intrucat si-a depasit asteptarile de la acest turneu, transmite Mediafax.CITEȘTE ȘI: Triunghiul…

- Simona Halep, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, va evolua cu o jucatoare venita din calificari, in primul tur al turneului de categorie Premier Mandatory de la Madrid, conform news.ro.Halep, aflata pe partea de tablou a liderului WTA, japoneza Naomi Osaka, pe care o pate intalni in semifinale,…

- Turneul de la Roland Garros va debuta pe 26 mai, iar calculele pentru Grand Slam-ul parizian au început deja. Justine Henin (triumfatoare de patru ori pe zgura de pe Chatrier) a vorbit despre competiția din acest an: "Cred ca Simona Halep este favorita numarul unu, îmi place jocul ei",…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, la conferinta de presa care precede meciul din Fed Cup contra Frantei, ca ii place zgura de la Rouen, fiind de parere ca este un teren asemanator celui de la Madrid.„In primul rand, jucam in sala, mingea merge altfel, dar terenul imi place mult, mi se pare…