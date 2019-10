Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai buna jucatoare franceza de tenis a momentului, Kristina Mladenovic, a anuntat ca se va desparti la finalul sezonului 2019 de antrenorul german Sascha Bajin, caruia i-a apartinut decizia, potrivit site-ului WTA. Cei doi au inceput colaborarea la mijlocul lunii aprilie, cand Mladenovic…

- Antrenorul australian Darren Cahill i-a transmis un mesaj de felicitare Simonei Halep, care implineste, vineri, 28 de ani, in care o felicita pentru parcursul din al 28-lea an de viata si spera ca in al 29-lea, cand va reveni alaturi de ea, sa fie un an si mai bun.

- Antrenorul echipei de Fed Cup a României, Alina Tecsor, este convinsa ca Simona Halep va reveni pe primul loc în clasamentul mondial WTA, dupa ce va relua colaborarea cu antrenorul australian Darren Cahill.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a anuntat, joi, intr-o postare video pe pagina sa de Facebook, ca din sezonul viitor va colabora din nou cu antrenorul australian Darren Cahill. ''Am o veste incitanta pe care vreau s-o impart cu voi. Dupa un an fara el in echipa mea, sunt…

- Amanda Anisimova (17 ani, 24 WTA) s-a retras de la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, dupa ce și-a gasit tatal fara suflare in aceasta dimineața. Potrivit ESPN, citat de HotNews, Konstantin Anisimov, 56 de ani, a fost gasit fara suflare in casa in care locuia. Acesta nu ar fi suferit de…