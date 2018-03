Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep arata, periodic, ca face cu greu fata, atunci cand are de disputat doua turnee de anvergura la rand. Ceea ce s-a vazut si acum, cand dupa un Indian Wells reusit a urmat o dezamagire la Miami.

- Liderul WTA, Simona Halep, a declarat, miercuri, la revenirea in tara, ca abia asteapta sa inceapa turneul pe zgura, ea subliniind ca nu simte nicio presiune in ceea ce priveste turneul de Grand Slam de la Roland Garros, potrivit News.ro.

- Liderul WTA, Simona Halep, a declarat, miercuri, la revenirea in tara, ca abia asteapta sa inceapa turneul pe zgura, ea subliniind ca nu simte nicio presiune in ceea ce priveste turneul de Grand Slam de la Roland Garros. "Nu a fost o perioada prea reusita, pentru ca nu m-am antrenat, nu am fost pregatita…

- Eliminata din ambele probe de la Miami, Simona Halep a revenit in aceasta seara in Romania. Liderul mondial s-a declarat nemulțumita de nivelul jocului sau de la ultimele doua turnee și spune ca va relua in cel mai scurt timp antrenamentele. "Nu a fost o perioada prea reușita, pentru ca nu m-am antrenat,…

- Simona Halep nu poate spune ca a avut parte de un turneu de neuitat la Miami. Aceasta a fost eliminata in turul trei de poloneza Radwanska, jocul fiind decis in decisiv, asta dupa ce nici in turul doi Simona nu a avut parte de un meci usor cu frantuzoaica Dodin. Liderul mondial a jucat si in proba…

- Simona Halep a luat o decizie ferma, dupa ce a fost eliminata în turul al treilea al turneului de la Miami, de catre Agnieszka Rdwanska.Astfel, numarul 1 mondial a decis sa ia o pauza de o luna, aceasta urmând sa revina pe teren clar la Cluj-Napoca, între 21 și 22 aprilie,…

- Simona Halep, liderul din clasamentul WTA, a parasit in aceasta dimineața și proba de dublu de la Miami, Halep și Begu fiind eliminate in optimi (detalii, aici). In aceasta dimineața, jucatoarea noastra a postat un mesaj pe Facebook in care a lasat de ințeles ca nu va mai juca niciun meci oficial pana…

- Aflata intr-o perioada mai puțin fasta (jocul ei a scarțait mai degraba la Miami), Simona Halep va intra intr-o perioada de pauza competiționala, urmatorul eveniment oficial la care va participa urmand sa fie confruntarea cu Elveția, din FedCup. Informația a fost confirmata chiar de liderul mondial…

- Simona Halep s-a oprit in turul al 3-lea la Miami, fiind invinsa de poloneza Agnieszka Radwanska, locul 32 WTA, scor 6-3, 2-6, 3-6. Liderul WTA se gandește acum sa reinceapa antrenamentele și spune ca obiectivul sau in acest an e participarea in echipa de Fed Cup a Romaniei. "Incerc sa muncesc mai mult.…

- Roger Federer, eliminat, sambata, de australianul Thanasi Kokkinakis, in turul al doilea al Miami Open, a decis sa nu participe la sezonul pe zgura, nici la turneul de grand slam de la Roland Garros, la fel cum a procedat anul trecut. "Am decis sa nu joc sezonul pe zgura. Am discutat mult…

- Liderul mondial Roger Federer a fost invins de jucatorul aflat pe locul 175 ATP, in turul doi al turneului Masters 1000 de la Miami si, neaparandu-si punctele aferente titlului castigat in 2017, pierde sefia clasamentului mondial in favoarea spaniolului Rafael ...

- Simona Halep s-a oprit in turul al 3-lea la Miami, fiind invinsa de poloneza Agnieszka Radwanska, locul 32 WTA, 3-6, 2-6, 3-6. Simona Halep și-a analizat jocul prestat contra polonezei, a criticat evoluția sa și a explicat de ce a pierdut meciul deși a condus la seturi. "Am jucat destul de bine in primul…

- In primul set, Simona Halep a jucat mai bine decat a facut-o in ultimele doua partide, cu Naomi Osaka si cu Oceane Dodine, dar evolutia romancei fost destul de oscilanta. Doua ghemuri bune, apoi unul-doua mai slabe, urmate de altele mai reusite si iar altele slabe. Halep a fost agresiva, a condus jocul…

- Simona Halep si Agnieszka Radwanska sunt adversare sambata, de la 19:30, intr-un meci din turul 3 al turneului WTA de la Miami. Partida precedenta, dintre Alexander Zverev si Danil Medvedev, s-a prelungit, iar ora la care evolueaza Simona Halep a fost amanata in consecinta.Halep si Radwanska…

- Liderul mondial Simona Halep si ocupanta pozitiei a 32 a in ierarhia WTA, poloneza Agnieszka Radwanska, se intalnesc astazi in 16 imile de finala ale turneului Premier Mandatory de la Miami.Partida va incepe in jurul orei 19.00 si va fi transmisa in direct de Digi Sport 2. Pana in prezent, cele doua…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, va evolua, astazi, in turul al treilea al turneului Premier Mandatory de la Miami. Monica Niculescu va juca apoi, tot in aceasta runda, dar la noapte, iar Marius Copil va evolua, in turul al doilea, la simplu masculin. Simona Halep o va intalni pe poloneza Agnieszka…

- Simona Halep a declarat ca s-a relaxat dupa ce a dat cu racheta de pamant in timpul meciului cu Oceane Dodin, din mansa a doua a turneului de la Miami."Putem vorbi de racheta, s-a dus. Am dat-o unui copil de mingi. A fost momentul (n.r. - sa dea cu racheta de pamant), cred ca a fost bine pentru…

- Simona Halep s-a calificat cu emotii in turul 3 al turneului de la Miami, unde va juca in compania polonezei Agnieszka Radwanska. Liderul mondial a prefatat intalnirea cu numarul 32 in ierarhia mondiala, spunand ca va trebui sa fie mai agresiva decat in meciul cu Oceane Dodin.

- Simona Halep s-a calificat greu in turul 3 la Miami si se pregateste de un nou duel cu una dintre adversarele sale traditionale, Agnieszka Radwanska. Liderul mondial a intalnit-o de 10 ori pe poloneza care ocupa locul 32 in clasamentul WTA, iar bilantul este egal, 5-5, scrie digisport.ro.

- Liderul tenisului mondial feminin s-a decis sa spuna totul. Simona Halep a facut o serie de dezvaluiri incendiare la Miami. Aceasta a fost intrebata ce preferinte are atunci cand vine vorba de fotbal.Citeste si: Efectele-MINUNE ale spanacului: De ce nu trebuie sa-ti lipseasca de pe masa niciodata…

- Simona Halep a avut parte de un joc teribil de greu cu frantuzoaica Oceane Dodin in turul II la Miami. Liderul mondial s-a impus in decisiv cu 7 - 5, iar acest fapt a adus la starnirea unor reactii violente din partea acesteia. Simona a lovit de mai multe ori cu racheta de pamant dupa o nereusita…

- Simona Halep a fost foarte nervoasa in meciul de ieri caștigat in turul doi de la Miami cu Oceane Dodin, scor 3-6, 6-3, 7-5. Jucatoarea noastra a aruncat cu racheta de pamant in game-ul patru și a fost amendata de organizatori cu 2.500 de dolari, anunța ziare.com. Suma ar urma sa fie reținuta din premiul…

- Simona Halep a avut mai multe iesiri nervoase joi seara, la debutul in turneul Premier Mandatory de la Miami, in setul decisiv facandu-si tandari racheta. Pe cale de consecinta, arbitrul de scaun i-a dat un avertisment Simonei. Decizia oficialului nu a influentat in vreun fel scorul meciului incheiat…

- Istovita dupa mai multe schimburi grele din timpul meciului, Simona Halep a explicat motivele pentru care a fost la un pas sa piarda meciul cu frantuzoaica Oceane Dodin, locul 98 WTA."Am avut multe meciuri grele, sunt obișnuita. Am vrut sa raman concentrata și sa nu renunț. Am luptat pana…

- Liderul mondial Simona Halep a avut nevoie de trei seturi pentru a o invinge, in aceasta seara, pe frantuzoaica de pe locul 98 in lume Oceane Dodin, in turul secund al turneului Premier Mandatory de la Miami.In primul meci sustinut in turneu, Halep s a impus mult mai greu decat se astepta, cu 3 6, 6…

- Simona Halep (1 WTA) debuteaza in aceasta seara in turneul Premier Mandatory de la Miami. Jucatoarea noastra se dueleaza in turul secund cu franțuzoaica Oceane Dodin (98 WTA) Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2. ...

- Liderul mondial Simona Halep debuteaza astazi la turneul de tenis Premier Mandatory de la Miami, intalnind o in turul doi pe Oceane Dodin Franta, 98 WTA .Partida a fost programata dupa ora 21.00 si va fi transmisa in direct de Digi Sport 2.Halep si Dodin nu s au mai infruntat pana acum in circuitul…

- Simona Halep (1 WTA) si-a aflat prima adversara din turneul de la Miami. Liderul mondial va juca impotriva frantuzoaicei Oceane Dodin (21 de ani, 98 WTA). Cele doua nu s-au mai intalnit pana acum intr-un meci direct. Halep a intrat direct in turul doi al turneului din SUA si vine dupa…

- Liderul mondial Simona Halep s a oprit in semifinale la turneul de la Indian Wells, fiind eliminata astazi de Naomi Osaka Japonia, 44 WTA , care s a impus categoric, scor 6 3, 6 0 In finala, Osaka o va intalni pe Daria Kasatkina Rusia, 19 WTA , care a invins o in penultimul act pe Venus Williams SUA,…

- "Imi pare foarte rau ca trebuie sa ma retrag de la unul dintre turneele mele favorite, din cauza accidentarii la antebrat. Fac tot ce se poate pentru a reveni in circuit cat mai repede", a spus Sarapova, conform sursei amintite. Cvintupla campioana de Grand Slam va fi inlocuita pe tabloul principal…

- Simona Halep a trecut in trei seturi de Petra Martic, scor 6-4, 6-7(5), 6-3, iar la final a recunoscut ca nu stie cum a reusit sa se califice in semifinale. Liderul mondial a vorbit si despre conditiile meteo, care i-au ingreunat jocul, dar si despre prezenta la meciul surorilor Williams.…

- Simona Halep, locul I WTA, a invis-o, marti, cu scorul de 7-5, 6-1, pe chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, calificandu-se pentru a patra oara in ultimii cinci ani in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Halep nu a facut un meci grozav in primul…

- FUNERALII… Pregatiri la vila familiei Taru, de pe strada Traian, pentru inmormantarea celui care a fost presedinte al romilor din judetul Vaslui si din zona Moldovei, in ultimii 25 de ani. Ilie Taru va fi inmormantat joi, slujba religioasa urmand a fi oficiata de catre un sobor de cinci preoti din Vaslui.…

- Noile puterni ale lumii reușesc sa dezvolte o putere armata superioara celei deținute de SUA și NATO. Cel puțin asta reiese din ultimul raport oferit de Pentagon, care precizeaza ca adversarii au reușit sa dobandeasca tehnologii performante. Ultimul raport al Pentagonului este clar și o spune negru…

- Rafael Nadal va absenta la turneele de la Indian Wells și de la Miami. Va reintra in sezonul de zgura. Anunțul lui Nadal Rafael Nadal, care nu joaca de la Australian Open, unde a ieșit accidentat, n-a putut evolua la Acapulco și a luat o pauza, urmand sa sara peste sezonul de ciment. Nu va merge la…

- Antrenorul Patrick Mouratoglou a anuntat programul de competitii al Serenei Williams in acest an, care include evolutii la turneele pe zgura de la Madrid, la care Simona Halep a castigat ultimele doua editii, Roma si Roland Garros, la ultimele doua turnee romanca fiind finalista.Fostul lider…

- Roger Federer numara alte saptamani ca lider mondial și așteapta sa treaca turneul de la Miami pentru a se decide daca ataca suprafața roșie. Elvețianul, intrat ieri ina 303-a saptamana pe care o petrece in somptuosul fotoliu de numar unu mondial, și-a parafat revenirea in varf printr-o excepție. A…

- Simona Halep, care s-a retras, vineri, din semifinalele turneului de la Doha, a notat, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca a trebuit sa accepte realitatea ca nu putea continua, din cauza accidentarii la piciorul drept. Ea a precizat ca este frustrant faptul ca a fost nevoita sa se retraga din cauza…

- In perioada 26 ianuarie - 4 februarie, la nivelul Mioveniului au fost organizate șase dezbateri publice, in toate zonele și cartierele orașului, intalniri in cadrul carora a fost dezbatut proiectul privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul in curs, și au fost prezentate investițiile prevazute…

- Gigantul american Apple a decis sa reduca la jumatate tinta de productie pentru telefonul iPhone X in primul trimestru al acestui an, comparativ cu o tinta de 40 de milioane de unitati pe trimestru preconizata in luna noiembrie a anului trecut, informeaza cotidianul japonez Nikkei, preluat de Agerpres.…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Simona Halep joaca, sambata, finala Australian Open 2018, contra danezei Caroline Wozniacki. Partida SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI se joaca, sambata, de la ora 10:30, pe Rod Laver Arena din Melbourne…

- Pauza la Melbourne! Meciul dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki a fost intrerupt pentru 10 minute din cauza caldurii. La ora partidei, temperatura este de 32 de grade Celsius, insa nivelul umiditații este extrem de mare. The heat rule has come into effect, which means both players will…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a marturisit ca are probleme la glezna dreapta, inaintea finalei turneului Australian Open, dupa ce in primul tur s-a accidentat la glezna stanga.''Acum piciorul drept e mai rau, deoarece l-am fortat. E dificil, dar nu vreau sa ma gandesc la asta, ca…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a ajuns in sferturi la Australian Open dupa ce a trecut de Naomi Osaka, locul 72 WTA, scor 6-3, 6-2. La conferința de presa de dupa meci, Simona Halep a dezvaluit ca a avut mari probleme in noaptea de dinaintea meciului și ca nu s-a putut odihni din cauza durerilor. Liderul…

- UPDATE Japoneza a inceput mai bine partida și a caștigat primul set pe serviciul sau.Simona Halep, locul 1 WTA, și japoneza Naomi Osaka, locul 72 WTA, joaca in optimi la Australian Open 2018. Simona Halep și Naomi Osaka s-au mai intalnit de doua ori. Prima intalnire a fost in turul…

- Simona Halep a caștigat lejer partida cu Eugenie Bouchard. Romanca a reușit un meci senzațional in turul doi al turneului de la Melbourne, invingand-o pe canadianca in doua seturi identice, scor 6-2, 6-2.

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, marti, cu scorul de 7-6 (5), 6-1, pe australianca Destanee Aiava, locul 193 WTA, beneficiara a unui wild card, in prima mansa a turneului Australian Open. Halep a salvat doua mingi de set la 2-5, apoi in setul secund a suferit o accidentare la glezna stanga, care…

- Catalin Ivan: Dragnea si-a inceput ultimul turneu prin tara ca presedinte al PSD, este unul de adio Europarlamentarul Catalin Ivan a declarat, sambata, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, si-a inceput ultimul turneu de adio prin organizatiile din tara si concluzia cu care pleaca este ca nimeni nu va sustine…

- Simona Halep, dupa ce a eliminat-o pe Irina Begu: ”Sunt mandra de victorie”. Are 11 succese la rand in fața altor sportive din Romania. Liderul WTA și-a pastrat nepatat palmaresul in fața Irinei: 6-0, adunand al 11-lea succes la rand in fața compatriotelor sale. Ultimul eșec al Simonei in fața unei…

- Liderul mondial Simona Halep si Irina-Camelia Begu, locul 43 WTA, vor juca, joi, in sferturile de finala ale probei de simplu din cadrul turneului de la Shenzhen, informeaza site-ul wtatennis.com.