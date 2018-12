Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai buna jucatoare de tenis a lumii a decis sa scoata din program turneul-talisman din 2018, dar are parte de multa intelegere din China. Halep, Kerber, Wozniacki, Svitolina, Kvitova, Goerges si Muguruza sunt jucatoarele de top care vor juca un singur turneu pregatitor inainte de Australian Open.…

- Australianul Darren Cahill, care a pregatit-o in ultimii ani pe jucatoarea romana de tenis Simona Halep, actualul lider mondial, a fost nominalizat de WTA la titlul de cel mai bun antrenor al anului 2018. In acest an, Cahill a ajutat-o pe Halep sa castige primul sau titlu de Mare Slem, la Roland Garros.…

- Cercetatorul He Jiankui, profesor la Universitatea sudica de stiinta si tehnologie din Shenzhen, afirma ca s-au nascut doua fetite chineze gemene ale caror gene au fost modificate astfel incat sa nu poata fi infectate cu HIV. Anuntul a generat numeroase critici. Unii oameni de stiinta au calificat experimentul…

- Cercetatorul He Jiankui, profesor la Universitatea sudica de stiinta si tehnologie din Shenzhen, afirma ca s-au nascut doua fetite chineze gemene ale caror gene au fost modificate astfel incat sa nu poata fi infectate cu HIV. Anuntul a generat numeroase critici. Unii oameni de stiinta au calificat experimentul…

- Turneul de la Shenzhen, programat in perioada 30 decembrie - 6 ianuarie, ar fi trebuit sa fie primul al sezonului viitor pentru Simona Halep, dar romanca nu figureaza printre jucatoarele inscrise la competitia din China. Simona Halep, decizie neasteptata legata de noul antrenor. "Vreau sa…

- La 27 de ani impliniți astazi, Simona Halep pare la apogeul carierei. Impresia ca traverseaza cea mai buna perioada din punct de vedere sportiv este confirmata de cateva amanunte statistice. In 2018, jucatoarea din Constanța a dominat circuitul feminin de tenis cum n-a mai facut-o vreodata. Prima in…

- 18 titluri WTA a caștigat Simona Halep de-a lungul carierei sale, insa fiecare trofeu pare sa fi fost platit cu dureri și accidentari care se țin lanț de numarul 1 din tenisul feminin mondial. Astazi, Simona Halep iși serbeaza ziua de naștere in China, cu compresii la spate și cu medicamente antiinflamatoare.…

- Simona Halep a fost eliminata de la Wuhan, China, de locul 31 mondial! Slovaca Dominika Cibulkova a spulberat-o cu un sec 6-0, 7-5 pe Halep, care s-a facut, din nou, de ras.știre in curs de actualizare