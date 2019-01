Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a invins-o pe Sofia Kenin in trei seturi, dupa doua ore si 31 de minute, iar jurnalistii straini au remarcat ca romanca a fost la un pas de a fi eliminata de americanca in varsta de doar 20 de ani. CTP, reactie uluitoare dupa meciul Simonei Halep. Ce a putut sa spuna despre numarul…

- Simona Halep a reușit sa se califice in turul al III-lea al Australian Open 2019, dupa ce s-a impus in fața Sofiei Kenin (37 WTA), in doua ore și 31 de minute. Romanca și-a dominat categoric adversara in primul set, care s-a terminat cu scorul de 6-3, dupa 34 de minute. In cel de al doilea set, Simona…

- Cristian Tudor Popescu a declasrat ca Simona Halep a caștigat meciul cu Sofia Kenin avand in plus inima. Simona Halep, prima reactie dupa a doua victorie la Australian Open 2019. Ce spune despre duelul cu Venus Williams "Simona Halep a avut ceva in plus: inima. A castigat acest meci…

- Simona Halep, 27 de ani, locul 1 WTA, a ajuns în turul III la Australian Open dupa ce a trecut de americanca Sofia Kenin, 20 de ani, locul 37 WTA, scor 6-3, 6-7, 6-4. În turul III, Simona Halep se va duela Venus Williams, locul 37 WTA, care a trecut de Alizet Cornet, scor…

- Simona Halep s-a calificat in turul 3 la Australian Open, dupa victoria cu 6-3, 6-7, 6-4 cu Sofia Kenin si o va infrunta pe Venus Williams in aceasta faza. Va fi un meci intre actualul lider mondial si un fost lider mondial.

- Simona Halep s-a calificat in turul 3 la Australian Open, dupa victoria cu 6-3, 6-7, 6-4 cu Sofia Kenin si o va infrunta pe Venus Williams in aceasta faza. Va fi un meci intre actualul lider mondial si un fost lider mondial.

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) a obtinut o victorie senzationala in meciul din turul II de la Australian Open, impotriva americancei Sofia Kenin (20 de ani, 37 WTA), scor 6-3, 6-7 (5), 6-4, la capatul unui nou meci dramatic, care a durat doua ore si 34 de minute. Mai departe, Simona se va duela cu…

- Simona Halep, care a depașit-o pe Kaia Kanepi in primul tur de la Australian Open 2019 si-a asigurat un cec de 105.000 dolari australieni si 70 de puncte WTA, va juca turul secund cu americanca Sofia Kenin (20 ani, 37 WTA), victorioasa in prima runda contra rusoaicei Veronika Kudermetova, cu 6-3, 3-6,…