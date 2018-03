Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a fost huiduita la Miami! In game-ul patru al setului decisiv cu Oceane Dodin, locul 98 WTA, Halep a aruncat cu racheta de pamant. Publicul a huiduit-o pe romanca, iar Simona a primit si un avertisment din partea arbitrului de scaun, in meciul caștigat chinuit, 3-6, 6-3, 7-5.Simona…

- Smiley este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Are mulți fani, printre care și Simona Halep. Recent, cei doi au fost fotografiați la Miami. Tenismena participa la un turneu de categorie Premier Mandatory, in timp ce cantarețul se afla in vacanța. Inaintea partidei cu Oceane Dodin, Simona…

- Se anunța o zi plina de emoții la Miami , asta pentru ca trei jucatoare din Romania vor juca in turul doi. Toate cele trei repreyentante ale țarii noastre ce au ramas in concurs vor evolua astazi. Cel mai important meci este cel al Simonei Halep, aceasta urmand sa joace pe arena centrala cu franțuzoaica…

- Simona Halep, revenita in competitie in urma cu doua saptamani, la Indian Wells, unde a fost invinsa in semifinale de japoneza Naomi Osaka, cea care a castigat in final trofeu, a precizat ca se simte "bine" si "nu are probleme sau disconfort"."Acesta este cel mai important lucru. Am jucat…

- Jucatoarea romana de tenis Irina-Camelia Begu a fost eliminata in primul tur al turneului WTA de la Miami (SUA), fiind invinsa in doua seturi, 6-1, 6-1, de americanca Danielle Collians, venita din calificari, intr-o partida disputata miercuri. Tot miercuri, Monica Niculescu a acces in turul secund al…

- Simona Halep revine in aceasta saptamana pe hardul american. Dupa semifinala de la Indian Wells, liderul WTA va juca in perioada 20-31 martie, la cel de-al doilea turneu Premier Mandatory al sezonului, cel de la Miami.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a invins-o pe croata Petra Martic, scor 6-4, 6-7 (5), 6-3. Halep (26 ani), campioana la Indian Wells, a castigat…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a va fi adversara Simonei Halep in semifinalele turneului de la Indian Wells. Osaka a reusit sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, in doua seturi, 6 2, 6 3. Halep si Osaka s au intalnit pana acum de trei ori, reprezentanta tarii noastre reusind sa se impuna…

- Simona Halep ajunge in Statelor Unite pentru orima oara din postura de lider mondial. Romanca se pregatește sa faca senzație la Indian Wells si Miami, turnee care impreuna alcatuiesc "The Sunshine Double".Turneul de la Indian Wells are un tablou la fel de consistent precum un Grand Slam: 128…

- Nici n-a inceput anul bine și Simona Halep, locul 1 WTA, a caștigat deja o mica avere din tenis. Dupa victoria de la Shenzen și dupa finala de la Australian Open, romanca a strans o suma frumușica de bani. In primele luni ale anului, Simona Halep a reușit sa caștige 1.841.497 de dolari. Jucatoarea…

- Antrenorul Patrick Mouratoglou a anuntat programul de competitii al Serenei Williams in acest an, care include evolutii la turneele pe zgura de la Madrid, la care Simona Halep a castigat ultimele doua editii, Roma si Roland Garros, la ultimele doua turnee romanca fiind finalista.Fostul lider…

- Sotul fostei jucatoare de tenis Arantxei Sanchez Vicario, Josep Santacana, a intentat divortul si a cerut custodia celor doi copii. El a plecat din casa de la Miami, luand toate bunurile fostei sportive, inclusiv trofeele castigate de-a lungul carierei.Josep Santacana a cerut custodia totala…

- Simona Halep, locul 2 WTA, va redeveni numarul 1 mondial, la 26 februarie, dupa ce daneza Caroline Wozniacki, locul I WTA, a fost eliminata in semifinalele Qatar Open. Jucatoarea ceha Petra Kvitova (Cehia), locul 21 WTA si cap de serie numarul 16, a invins-o, sambata, pe daneza Caroline Wozniacki,…

- De la ora 13:00 Sorana Cirstea locul 38 WTA, o va intalni pe jucatoarea din Spania, Garbine Muguruza, locul 4 WTA. Simona Halep locul 2 WTA, o va intalni pe jucatoarea letona Anastasija Sevastova locul 15 WTA dupa ora 16:00. Mihaela Buzarnescu (43 WTA), se va infrunta cu Julia Goerges…

- Fostul lider mondial Serena Williams, care nu mai figureaza in clasamentul WTA dupa pauza pricinuita de nasterea primului ei copil, a primit wild card la turneul Premier Mandatory de la Miami, la care va lua parte si Simona Halep, au anuntat organizatorii competitiei. Jucatoarea americana, in varsta…

- Sala Polivalenta din Cluj este cea mai potrivita locatie pentru desfasurarea unui meci de Fed Cup considera jucatoarea de tenis Simona Halep, care a sosit miercuri seara pe aeroportul Avram Iancu din Cluj, pentru a sustine echipa Romaniei in meciurile din acest weekend, conform Agerpres.ro. Jucatoarea…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep va castiga in acest an primul sau turneu de Mare Slem la Roland Garros, a pronosticat site-ul Australian Open, competitie la care sportiva din Romania a pierdut dramatic finala, sambata, in fata danezei Caroline Wozniacki, invingatoare cu 7-6 (2), 3-6, 6-4.

- Fostul fotbalist Gheorghe Hagi i-a transmis, sambata, un mesaj de incurajare Simonei Halep, dupa infrangerea din finala de la Australian Open, in care i-a transmis sa continue pentru ca in cele din urma va castiga un titlu de Grand Slam. "Atat de aproape. Nu inceta sa crezi, titlul de…

- SIMONA HALEP, FINALA LA AUSTRALIAN OPEN. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in semifinalele turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, miercuri, la Melbourne, dupa ce a dispus cu 6-3, 6-2 de Karolina Pliskova (Cehia), ocupanta locului sase in ierarhia WTA. Halep…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va evolua luni, in al patrulea meci de pe arena Margaret Court, in optimi la Australian Open, in compania japoneze Naomi Osaka, locul 71 WTA. Meciul lui Halep este precedat de doua intalniri de dublu feminin si una de simplu masculin.Citeste si: Dezvaluiri incendiare…

- Primul lucru pe care Simona Halep l-a facut dupa un meci de aproape patru ore la Australian Open a fost sa manance. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la…

- Simona Halep, prima imagine și prima declarație de dupa minunea din turul 3. Imediat dupa joc, și-a oblojit ranile. „Cu siguranța a fost un meci foarte greu și foarte lung. Nu am mai jucat un set așa lung. Am caștigat cu inima. Sunt aproape moarta, dar a fost frumos. Sunt foarte fericita ca am caștigat.…

- Simona Halep are parte de o adversara dificila, dupa ce s-a calificat în optimi, la Australian Open. Japoneza Naomi Osaka, locul 72 WTA, s-a calificat pentru prima data în cariera ei în optimie de finala ale unui grand slam, la Australian Open. Japoneza cu orgini haitiene,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui meci care a durat 3 ore…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, va juca in prima runda a turneului de Grand Slam de la Australian Open cu Destanee Aiava (193 WTA), reprezentanta a gazdelor, in varsta de 17 ani. In turul secund, castigatoarea din cele doua va juca impotriva invingatoarei dintre Eugenie…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a câștigat titlul la simolu, învingând-o pe Katerina Siniakova (Cehia/N. 6), detinatoarea en-titre. HALEP și BEGU LIVE în finala la Shenzhen, China. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. Halep o va înfrunta…

- Loviturile decisive și serviciul, din care Simona Halep a facut o arma, o pot ajuta pe jucatoarea nr. 1 WTA sa caștige finala de la Shenzen, spune jurnalistul și comentatorul de tenis Cristian Tudor Popescu. El lauda și jocul Irinei Begu: in opinia sa, jucatoarea ar fi caștigat meciul daca ar fi avut…

- SIMONA HALEP - Ying-Ying Duan LIVE VIDEO 2018: Simona Halep are sanse mari sa ramana pe primul loc al clasamentului WTA si dupa primele turnee jucate in noul sezon. SIMONA HALEP - Ying-Ying Duan LIVE VIDEO 2018 Simona Halep isi poate asigura inca o saptamana pozitia de lider WTA daca…

- Simona Halep a transmis, duminica, in Ajunul Anului Nou, un mesaj pentru fanii sai. „La multi ani! Va doresc un 2018 minunat, plin de bucurii!”, a scris liderul mondial in tenisul feminin intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Simona și-a transmis mesajul atat in limba romana, cat și in engleza.…

- Doi jucatori de tenis, elvetianul Roger Federer si americanca Serena Williams, au fost alesi cei mai buni sportivi din 2017 în ancheta organizata de Asociatia Internationala a Presei Sportive (AIPS), la care au participat 517 ziaristi din 112 tari.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep incheie anul 2017 pe primul loc in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, cu 6.175 puncte. Ea este urmata, la 40 de puncte, de spaniola Garbine Muguruza ( 6.135 p), pe 3 aflandu-se daneza Caroline Wozniacki (6.015 p).Locul 4 este ocupat de de jucatoarea…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial a caștigat finala turneului demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin, disputata impotriva jucatoarei Karolina Pliskova (Cehia).