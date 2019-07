Simona Halep, felicitata de Kate Middleton dupa ce a castigat Wimbledon

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (locul 7 WTA) și americanca Serena Williams (10 WTA) se infrunta in acest moment in finala turneului pe iarba de la Wimbledon. Romanca lupta pentru al doilea grand slam din cariera, in timp ce americanca pentru numarul 24. Simona Halep a caștigat primul set cu 6-2.

- Simona Halep (7 WTA, 27 de ani) și Serena Williams (10 WTA, 37 de ani) se lupta de la ora 16:00 in marea finala de la Wimbledon 2019. Partida va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Eurosport. Kate Middleton, Ducesa de Cambridge, și Meghan Markle, Ducesa de Sussex, vor fi in tribuna…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) și Serena Williams (37 de ani, 10 WTA) se infrunta in finala Wimbledon 2019. Finala dintre Simona Halep și Serena Williams se joaca sambata, de la ora 16:00; Partida Halep - Williams va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Eurosport. ...

- SIMONA HALEP SERENA WILLIAMS. Va fi pentru a doua oara cand cele doua vor asista la meciuri de la Wimbledon in acest an, dupa ce Kate Middleton a fost prezenta in ziua a doua a competitiei, iar Meghan Markle in a patra zi. SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS este finala de la Wimbledon 2019. Meciul…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) și Serena Williams (37 de ani, 10 WTA) se infrunta in finala Wimbledon 2019. Ion Țiriac, președintele FRT, a analizat in amanunt schimbarile survenite in jocul Simonei. Finala dintre Simona Halep și Serena Williams se joaca sambata, de la ora 16:00. Va putea fi…

- Meghan Markle si Kate Middleton vor participa, sambata, 13 iulie, la finala feminina de la Wimbledon, disputata intre Simona Halep (27 de ani, nr. 7 WTA) si Serena Williams (37 de ani, nr. 10 WTA). Aceasta nu va fi pentru prima data cand Kate Middleton si Meghan Markle urmaresc impreuna un meci de tenis.…