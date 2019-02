Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, se disputa meciurile zilei a doua din confruntarea Cehia Romania, contand pentru turul intai al Grupei Mondiale din Fed Cup.De la ora 14.00, este programata partida Simona Halep 3 WTA Karolina Pliskova 5 WTA , infruntandu se cele mai bune jucatoare din cele doua echipe.Urmeaza, in caz ca antrenorii…

- CEHIA ROMANIA FED CUP 1-1. Simona Halep a declarat ca a jucat ceea ce a trebuit in partida din Fed Cup cu Katerina Siniakova, pe care a invins-o, sambata, cu 6-4, 6-0. SIMONA HALEP KATERINA SINIAKOVA 6-4, 6-0 si ROMANIA-CEHIA este 1-1 dupa prima zi din FED CUP 2019 CEHIA ROMANIA FED…

- Romania și Cehia joaca in acest weekend in turul I al Grupei Mondiale la Fed Cup. Prima partida a zilei este Mihaela Buzarnescu - Karolina Pliskova și incepe la ora 14:00. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport și TV Telekom Sport. In al doilea meci al zilei vor juca Simona Halep…

- Cehia și Romania vor juca in acest weekend in turul I al Grupei Mondiale, la Ostrava. Partidele vor fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport și TV Telekom Sport. Potrivit regulamentului Fed Cup, Simona Halep, locul 1 WTA, și Karolina Pliskova, locul 5 WTA, nu pot juca sambata, in prima zi…

- CEHIA - ROMANIA // Romania va infrunta Cehia, in weekendul 9-10 februarie, la Ostrava, intr-un meci care conteaza pentru turul I din Grupa Mondiala. Simona Halep crede ca absența Petrei Kvitova poate fi un atu important pentru Romania. Delegația Romaniei a ajuns in Cehia, iar astazi jucatoarele noastre…

- Simona Halep se afla, in aceste zile, in Cehia, acolo unde va juca pentru echipa de Fed Cup a Romaniei la 9 si la 10 februarie. Pana atunci insa, fostul lider mondial a luat o decizie importanta.

- Jucatoarele de tenis Simona Halep (numarul 3 WTA), Mihaela Buzarnescu (28 WTA), Irina Camelia Begu (71 WTA), Ana Bogdan (99 WTA) si Monica Niculescu (100 WTA) au fost convocate de Florin Segarceanu, capitanul nejucator al echipei Romaniei de Fed Cup, pentru intalnirea cu Cehia, din primul tur al…

