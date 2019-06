Simona Halep, executata

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) a pierdut meciul din sferturile de finala ale turneului de la Eastbourne in fața nemțoaicei Angelique Kerber (31 de ani, 5 WTA), cu scorul de 6-4, 6-3. Kerber s-a declarat incantata de prestația sa in cadrul acestuo meci, dar a laudat-o și pe Halep la finalul partidei.…

- Simona Halep (7 WTA) a fost eliminata, joi, in sferturile de finala ale turneului de la Eastbourne, dupa ce a pierdut in fata lui Angelique Kerber (5 WTA), scor 4-6, 3-6. La finalul jocului, sportiva din Germania si-a laudat adversara.Kerber a facut o partida excelenta si s-a impus in doua…

- Simona Halep l-a chemat pe Daniel Dobre la on court coaching in setul secund, cand nemtoaica avea 3-0. Antrenorul ii dadea sfaturi si incerca sa o incurajeze, spunandu-i ca game-urile au fost la limita. Simona Halep l-a intrerupt insa si i-a reprosat faptul ca este prea incordat in tribune. Simona…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul sapte WTA, a fost invinsa joi de germanca Angelique Kerber, locul 5 in ierarhia mondiala, in doua seturi, 6-4, 6-3, in sferturile de finala ale turneului WTA...

- SIMONA HALEP - ANGELIQUE KERBER. Duel teribil astazi, la ora 14:30, în sferturile de finala ale turneului de la Eastbourne, între Simona Halep și nemțoaica Angelique Kerber, LIVE SCORE pe realitatea.net.

- SIMONA HALEP - ANGELIQUE KERBER. Simona Halep și Angelique Kerber joaca la ora 14:30 in sferturile de finala ale turneului pe iarba de la Eastbourne. Confruntarea dintre Simona Halep și Angelique Kerber va fi cea de-a 11-a. Conduce sportiva noastra, care are un avantaj de doua meciuri (6-4).

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) și Angelique Kerber (31 de ani, locul 5 WTA) se vor duela joi in sferturile de finala ale turneului de la Eastbourne. Jucatoarea din Germania a prefațat cea dea 11-a intalnire cu Simona Halep și a recunoscut ca se așteapta la un meci dificil. „Cu Simona am avut…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) a invins-o pe slovena Polona Hercog (28 de ani, 60 WTA), 6-1, 4-6, 6-3, in optimile de finala ale turneului pe iarba de la Eastbourne. In sferturi, Simona Halep se va duela cu nemțoaica Angelique Kerber (31 de ani, 5 WTA). Partida va avea loc joi, la o ora ce va fi anunțata…