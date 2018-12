Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep este nominalizata, alaturi de alte 25 de jucatoare, la premiul de "Favorita a Fanilor" in circuitul WTA.Citește și: Ambasadorul Romaniei in Germania, scrisoare INCENDIARA catre agenția din Germania care a rastalmacit istoria Romaniei Reprezentantii circuitului tenisului…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost desemnata castigatoare a premiului de Favorita a Fanilor in circuitul WTA, ancheta realizata pe site-ul Asociatiei Jucatoarelor...

- Halep a obtinut cele mai multe voturi in urma unui sondaj la care au participat fanii. "Legiunile de sustinatori ai lui Halep, care apar in numar mare la turnee pe tot globul pentru a o motiva pe jucatoarea din topul WTA cu scandarile 'Si-mo-na' au fost recompensate de catre eroina lor pentru…

- Finalistul de la Basel, Marius Copil, a urcat trei poziții in clasamentul ATP, de pe 60, pana pe locul 57, avand 888 de puncte. Aceasta este cea mai buna clasare a romanului, acesta țintind intrarea in topul celor mai buni 50 de jucatori ai lumii. In tabloul feminin, Simona Halep ramane liderul clasamentului…

- Marea noastra campioana a decis sa participe la Kremlin Cup, chiar daca nu e la 100 fizic din motive medicale, scrie Romania TV.Simona Halep va participa la Moscova, turneu transmis in direct de Digi Sport, iar vestile din capitala Rusiei sunt imbucuratoare.Simona Halep isi va afla astazi prima adversara…

- Prezenta la turneul de tenis de la Wuhan, Simona Halep a fost “prinsa” de oamenii de la WTA și pusa sa raspunda la trei intrebari ale fanilor de pe contul de Instagram al WTA. Una din intrebarile la care Simona a raspuns a fost:”Ce ar trebui sa viziteze turiștii atunci cand vin in Romania?”. Simona...…

- Simona Halep nu a comentat pana acum scandalul de la US Open in care a fost implicata Serena Williams Conform Digi24.ro, prezenta la competiția de la Wuhan, Simona Halep a declarat: „Chiar nu vad diferente intre tenisul masculin si cel feminin. Nu vreau sa comentez ce s-a intamplat in finala de la US…

- Luni, Simona Halep va ajunge la 47 de saptamani in fruntea ierarhiei mondiale WTA. Halep isi mareste avansul fata de urmatoarea clasata, Caroline Wozniacki. Distanța intre cea mai buna sportiva a lumii și daneza va fi de 2555 puncte. In Top 100 WTA, Romania mai are alte 5 romance, pe langa Simona Halep:…