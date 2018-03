Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat, aseara, in semifinalele turneului de tenis de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Dupa o partida plina de suspans, care a durat doua ore si 24 de minute, Simona a invins darza rezistenta a jucatoarei croate Petra Martic (27 de ani, 1,81 m, 51 WTA). Scorul partidei…

- Liderul mondial Simona Halep s a calificat in semifinalele turneului de tenis de la Indian Wells, dupa ce a invins o in sferturi pe croata Petra Martic 51 WTA cu scorul de 6 4, 6 7, 6 3, la capatul unei partide care a durat doua ore si 24 de minute.In setul decisiv, constanteanca a revenit in stilul…

- Simona Halep este in semifinalele de la Indian Wells dupa un meci dramatic și spectaculos impotriva Petra Martic. Romanca, favorita numarul 1 la turneul american a caștigat cu 6-4,6-7,6-3 și a reușit sa iși consolideze poziția de lider al lumii.

- Jucatoarea de tenis romanca, prima sportiva a lumii, Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Indian Wells dupa ce a invins-o cu greu, dar superb pe nr. 51 a lumii, Petra Martic cu scorul de6-4, 6-7,...

- Simona Halep a dat lovitura in thriller-ul sferturilor de finala de la Indian Wells. A avut parte de un meci nebun in fata croatei Petra Martic. S-a impus dupa ce a pierdut setul secund si a revenit de la 1-3 in decisiv. Liderul mondial s-a impus dupa ce a castigat 5 gameuri la rand. La final, nici…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a avut parte de un meci maraton in sferturile de finala de la Indian Wells. La capatul a doua ore și 25 de minute, romanca a trecut in trei seturi, scor 6-4, 6-7, 6-3, de croata Petra Martic (locul 51 WTA).

- Simona Halep a reusit sa se califice in faza semifinalelor turneului de la indian Wells. Aceasta a avut parte de un meci uluitor de greu impotriva croatei petra Martic. Halep a controlat primul set si a reusit sa si-l adjudece cu scorul de 6 - 4. Numai ca lucrurile au devenit mult mai grele in actul…

- Simona Halep a controlat in mare parte meciul cu Petra Martici, dar a fost la un pas sa-l scape din mana. Halep a inceput agresiv, cu serviciu sigur, mai ales primul, cu putine greseli nefortate. De partea cealalta, Martici a fost cu erorile, destul de multe in primul set. Insa croata a "apasat"…

- Eliminarea Carolinei Wozniacki ii asigura Simonei Halep primul loc WTA, situație adaugata celor 19 saptamani care se implinesc (luni 19 martie a.c. – atunci cand va fi publicata noua ierarhie mondiala). In clasamentul live, romanca are un avans de 685 de puncte, diferenta care va trece, saptamana viitoare,…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- HALEP - MARTIC, LIVE la INDIAN WELLS. Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) joaca astazi, in jurul orei 22:00, impotriva Petrei Martic (27 de ani, 51 WTA), in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells. HALEP - MARTIC, LIVE la INDIAN WELLS. Simona Halep a…

- Simona Halep, locul 1 WTA, joaca, miercuri, de la ora 22:00, în sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells, urmând sa o înfrunte pe croata Petra Martic, locul 51 WTA.

- Simona Halep va infrunta, in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells, o jucatoare aprig incercata: Petra Martic, numarul 51 WTA. La patru ani, micuta Petra, fiica unei jucatoare de handbal si a unui fotbalist, a luat o decizie importanta: "Ma voi antrena pentru tenis". Fetita…

- Simona Halep (26 de ani) va juca in aceasta seara, dupa ora 22:00, cu Petra Martic in sferturile de finala de la Indian Wells, insa pana acum jucatoarea noastra și-a asigurat un cec in valoare de 167.195 de dolari. Liderul WTA ar putea ajunge la 327.965 de dolari daca se va califica in semifinalele…

- Simona Halep a ajuns in faza sferturilor de finala la Indian Wells, acolo unde se va duela cu sportiva din Croatia, Petra Martic. Romanca poate ajunge in semifinale, acolo unde ar urma sa dea peste Karolina Pliskova, sportiva de care a trecut in semifinalele editiei trecute a turneului de la Roland…

- Simona Halep continua evolutia buna la Indian Wells. Romanca s-a calificat in sferturile de finala ale competitiei unde va juca cu Petra Martic. In optimi, Halep a avut nevoie de o ora si 15 minute pentru a trece de chinezoaica Qiang Wang, scor 7-5, 6-1.

- Numarul unu mondial in tenisul feminin, romanca Simona Halep, a declarat ca a ratat prea mult in primul set al meciului cu Qiang Wang, castigat cu 7-5, 6-1, marti, in optimile turneului WTA de la Indian Wells (California). ''Stiam ce am de facut si am jucat bine. Am lipsit cateva saptamani din cauza…

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Indian Wells dupa o victorie de zile mari in fata chinezoaicei Qiang Wang. Numarul 1 WTA a depasit un moment dificil in primu set, dupa care a dominat categoric duelul si s-a impus cu scorul de 7-5, 6-1. In sferturile de finala, Halep pare a avea…

- The Romanian tennis player Simona Halep, world's #1, has qualified on Tuesday night for the quarter finals of the 7,972,535-USD WTA tournament of Indian Wells (California), after defeating Qiang Wang (China), 7-5 6-1. Halep (26 y/o), a champion of BNP Paribas Open in 2015, grabbed the spot…

- Simona Halep (1 WTA) va juca miercuri in sferturile turneului de la Indian Wells, adversara urmand sa ii fie Petra Martic (Croatia - 51 WTA). Disputa de pe arena centrala va incepe in jurul ore 23:00 (ora Romaniei), urmand sa fie in direct pe Digisport 2 si LiveText pe HotNews.ro.

- Simona Halep a fost vesela dupa ce a trecut in minimum de seturi de chinezoaica Qiang Wang (55 WTA), devenind prima jucatoare calificata in sferturi si ajungand la un bilant fantastic in 2018: 17 victorii, 1 esec.

- INDIAN WELLS 2018 SIMONA HALEP-PETRA MARTIC. Simona Halep va juca miercuri noapte, in sferturile de finala, impotriva jucatoarei croate Petra Martic, numarul 51 mondial, care a eliminat-o pe cehoaica Marketa Vondrousova, scor 6-3, 7-6. La aceasta editie a turneului californian, Martic le-a mai eliminat…

- LIVE TEXT Simona Halep – Petra Martic, in sferturi la Indian Wells. Se joaca miercuri, de la ora 20.00. In sferturile de finala de la Indian Wells, Simona Halep o va intalni pe jucatoarea croata Petra Martic (27 de ani, 51 WTA). Partida dintre Simona Halep și Petra Martic a fost programata de catre…

- Simona Halep s-a calificat cu greu in optimile turneului Indian Wells, dupa un inceput dezastruos in fața Carolinei Dolehide, o sportiva de numai 19 ani, din SUA, aflata pe locul 165 WTA.Simona, care vine dupa o pauza de aproape trei saptamani, in care s-a recuperat dupa accidentarea suferita…

- Simona Halep a ajuns in optimile turneului de la Indian Wells. Romanca a avut parte de un meci tare complicat cu americanca Dolehide. Aceasta a inceput perfect primul set al jocului, act ce a fost controlat in totalitate de aceasta. Dolehide s-a impus cu scorul de 6 - 1 in primul act, asta spre surprinderea…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, luni, cu scorul de 1-6, 7-6 (3), 6-2, pe jucatoarea americana de 19 ani Caroline Dolehide, locul 165 WTA, beneficiara a unui wild card, calificandu-se in optimile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, transmite News.ro . In…

- Simona Halep, singura jucatoare din Romania ramasa in competiție la turneului WTA de la Indian Wells, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, s-a calificat in optimile de finala ale turneului din California dupa victoria muncita obținuta in 16-imile de finala ale turneului in fața jucatoarei Caroline…

- Simona Halep (1 WTA) a trecut de Caroline Dolehide (165 WTA) in turul III de la Indian Wells. Rezultatul a fost unul normal, considerand distanta existenta intre cele doua sportive in clasament, dar a contat mult pentru Simona.

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, luni, cu scorul de 1-6, 7-6 (3), 6-2, pe jucatoarea americana de 19 ani Caroline Dolehide, locul 165 WTA, beneficiara a unui wild card, calificandu-se in optimile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells.In primul set…

- Simona Halep a vorbit despre revenirea pe teren și a spus ca s-a vindecat complet dupa accidentarea de la glezna suferita la Australian Open. Simona Halep, VICTORIE la Indian Wells. Adversara - surpriza in turul al treilea "Sunt foarte fericita ca am caștigat. Era foarte important pentru…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat, in noaptea de vineri spre sambata, in turul trei al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, dupa ce a invins-o pe jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, numarul 77 WTA, scor 6-4, 6-4.

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-4, 6-4, pe sportiva ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, calificandu-se in turul al treilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Acesta a fost primul meci al jucatoarei romane la Indian Wells, ea fiind direct…

- Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de tenis de la Australian Open dupa o victorie de senzație in fața cehoaicei Karolina Pliskova. Condusa cu 3-0, romanca a revenit și a caștigat aproape tot. Scorul a fost 6-3, 6-2.

- Simona Halep s-a calificat cu emoții in turul doi la Melbourne. Numarul 1 WTA a invins-o pe australianca Destanee Aiava, scor 7-6, 6-1.Partida a fost una problematica pentru tenismena din Romania. In cel de-al doilea set, constațeanca a calcat stramb și s-a accidentat.

- Katerina Siniakova (Cehia, locul 47 WTA), cap de serie numarul 6 si detinatoarea trofeului, va fi adversara Simonei Halep (1 WTA) in finala turneului de la Shenzen, dupa ce a reusit sa treaca in semifinale de rusoaica Maria Sharapova (59 WTA). A fost 6-2, 3-6, 6-3 pentru jucatoarea din Cehia, dupa o…