Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (locul 7 WTA, 27 de ani) a invins-o pe Elina Svitolina (locul 8 WTA, 24 de ani) cu scorul de 6-1, 6-3 și s-a calificat in finala de la Wimbledon. Vezi AICI desfașurarea partidei „E un sentiment grozav, ma simt foarte bine, dar sunt emoționata. E unul din cele mai bune lucruri din viața…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) a invins-o pe Elina Svitolina (24 de ani, locul 8 WTA), cu scorul de 6-1, 6-3, in semifinalele turneului de la Wimbledon. Sportiva noastra s-a impus in penultimul act al competiției, dupa o ora și un sfert de joc in fața Elinei Svitolina și s-a…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) a invins-o, joi, pe Elina Svitolina (24 de ani, locul 8 WTA), cu scorul de 6-1, 6-3, in semifinalele turneului de la Wimbledon 2019. Romanca s-a impus in penultimul act al competiției, dupa o ora și un sfert de joc, și s-a calificat in finala turneului de la…

- SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA, meci din semifinalele turneului de la WIMBLEDON 2019, va incepe la ora 15:00 si va fi transmis in direct de EUROSPORT 2. Organizatorii au decis ca partida dintre Simona Halep și Elina Svitolina sa fie prima a zilei pe terenul central, fiind urmata de cea de-a…

- Simona Halep (locul 7 WTA, 27 de ani) și Elina Svitolina (locul 8 WTA, 24 de ani) se vor duela joi, 11 iulie, in semifinalele turneului de la Wimbledon.Citește și: Angela Merkel, probleme de sanatate? Cancelarul german, TREMURAND pentru a treia oara in ultima luna / VIDEO Partida dintre…

- Barbora Strycova, 33 de ani, s-a calificat pentru prima oara in cariera sa in semifinale la un Grand Slam, dupa ce a trecut de britanica Johanna Konta, 18 WTA, scor 7-6, 6-1. SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA in semifinale la WIMBLEDON 2019. Meciul se joaca JOI Barbora Strycova, 54 WTA,…

- Simona Halep (7 WTA) o va infrunta in semifinalele Wimbledon 2019 pe ucraineanca Elina Svitolina (8 WTA). In cealalta semifinala se vor infrunta americanca Serena Williams (10 WTA) și cehoaica Barbora Strycova (54 WTA). Semifinalele de pe tabloul feminin se vor juca joi. Orele vor fi anunțate de organizatori…

- Simona Halep are cota 2.5 pentru un triumf la Wimbledon 2019. Principala favorita e vazuta Serena Williams, care are cota 1.5 pentru a castigat al optulea sau titlu la Wimbledon. Adversara Simonei Halep din sferturi, Shuai Zhang, pornește cu ultima șansa la caștigarea turneului, avand cota…