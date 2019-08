Simona Halep, eliminata dramatic de la US Open

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul patru mondial, a fost invinsa de americanca Taylor Townsend cu 2-6, 6-3, 7-6 (4), joi, la New York, in runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, in timp ce Sorana Cirstea s-a calificat in turul al treilea. Halep (27…

- Simona Halep, 27 de ani, 4 WTA, debuteaza marți seara, in jurul orei 22.00, la US Open, impotriva americancei Nicole Gibbs, 26 de ani, 135 WTA, calificata pe tabloul principal din postura de ”lucky loser”. Campioana noastra aspira la cel de-al treilea trofeu de Mare Șlem, dupa cele cucerite la Roland…

- Simona Halep, 27 de ani, 4 WTA, joaca maine seara, de la ora 20.30, in direct la Eurosport, cu americana Nicole Gibbs, 26 de ani, 135 WTA, in primul tur la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului. Fostul antrenor al Simonei, Darren Cahill, considera ca jucatoarea din Constanța are suficiente…

- Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 4, va evolua, marti, cu o jucatoare venita din calificari, americanca Nicole Gibbs, locul 135 WTA, în primul tur al US Open, ultimul Grand Slam al anului, informeaza News.ro.Gibbs, 26 de ani, a mai jucat o data cu Halep, anul trecut, în…

- 1. De la Roland Garros 2018 nu au mai avut haterii Simonei atatea zile libere. 2. Puțini știu, dar Wimbledon e primul Grand Slam cu autoservire. I se mai spune și „la impinge tava”.3. Sa zica „Mersi” Serena! Am trimis la Wimbledon cel mai bun rever al țarii. Cea mai buna „dreapta” a avut treaba la Giurgiu.4.…

- Simona Halep a obtinut o calificare magnifica in finala turneului de la Wimbledon 2019. Sportiva noastra a invins-o fara probleme pe ucraineanca Elina Svitolina (8 WTA), la capatul unui meci fenomenal, cu scorul 6-1, 6-3. Dupa un inceput echilibrat, in care primele doua game-uri au durat 20 de minute…

- Pornind în sezonul de iarba, Simona Halep era creditata cu șanse mici (ținând cont de statutul ei, printre adevaratele favorite) la câștigarea Wimbledon 2019. Dupa eliminarea de la Roland Garros din faza sferturilor (în fața Amandei Anisimova), majoritatea împatimiților…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) și Mihaela Buzarnescu (31 de ani, 53 WTA) se infrunta in turul secund de la Wimbledon 2019. Miki a cucerit intreaga audiența in setul secund, dupa ce a ajutat un fan careia i se facuse rau. Meciul dintre Halep și Buzarnescu e liveTEXT AICI! Mihaela Buzarnescu a etalat…