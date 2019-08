Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) s-a calificat dramatic in turul III de la Rogers Cup, dupa o victorie in tie-break-ul setului decisiv cu Jennifer Brady (24 de ani, 76 WTA), scor 4-6, 7-5, 7-6. Romanca a comentat surprizele din fazele incipiente ale competiției. Simona Halep joaca astazi in turul 3 de…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) și-a aflat in aceasta dimineața adversara din optimile de finala ale turneului de la Rogers Cup (Toronto). Romanca se va duela cu rusoaica Svetlana Kuznetsova (34 de ani, 198 WTA). Partida va incepe in jurul orei 21:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi…

- Poli Iași și Astra se intalnesc astazi in etapa a doua din Liga 1, de la ora 18:00. Partida poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. liveTEXT de la 18:00 » Iași - Astra Vezi aici live+statistici echipele probabile Poli Iași: 12. D. Rusu l 2.…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) joaca acum pe tabloul de simplu al turneului pe iarba de la Eastbourne. Romanca se dueleaza cu Su-Wei Hsieh (33 de ani, 29 WTA). Partida a inceput la ora 19:55 și poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Digi Sport 2. LIVE » Halep - Su-Wei Hsieh 6-2, 3-0…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) incepe marți balul pe tabloul de simplu al turneului pe iarba de la Eastbourne. Romanca se va duela cu Su-Wei Hsieh (33 de ani, 41 WTA). Organizatorii au anunțat ora de start a partidei. Duelul Halep - Su-Wei Hsieh se joaca de la ora 19:00. Partida va putea fi urmarita…

- Lesia Tsurenko (27 WTA) este adversara Simonei Halep în turul trei de la Roland Garros. Ucraineanca a trecut de Aleksandra Krunic (Serbia, 76 WTA), scor 7-5, 5-7, 11-9, dupa ce a salvat o minge de meci. Tsurenko este una dintre "victimele" preferate ale Simonei, ea conducând cu…

- Simona Halep, 27 de ani, 3 WTA, se intoarce pe zgura de la Roland Garros, turneu care debuteaza azi, din postura de campioana, dupa un an in care a trecut prin multe. Simona Halep se afla la Roland Garros, turneu pe care il incepe in calitate de campioana en-titre. Romanca debuteaza la Paris marți,…