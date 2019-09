SIMONA HALEP - EKATERINA ALEXANDROVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. Duel pentru optimi la Beijing 2019

Turistă de 19 ani grav rănită, salvată de la Mogoșa – FOTO

Salvamontiștii maramureșeni au salvat viața unei tinere care s-a aventurat pe un traseu din proximitatea municipiului Baia Mare. Turista de 19 ani aflata in drumetie pe partia Moski, in coborare de la Mogosa a alunecat si in cazatura a suferit traumatisme multiple , cranian… [citeste mai departe]