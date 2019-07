Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a castigat finala Wimbledon, in fata celebrei Serena Williams. Meciul a fost urmarit din tribune inclusiv de Kate Middleton. Ducesa a felicitat-o apoi personal, dupa competitie, indeplinindu-I astfel unul din visurile sportivei. „Ai facut un meci incredibil, a fost foarte, foarte impresionant.…

- Ziarul Unirea Sarbatoare naționala: Simona Halep a caștigat trofeul de la WIMBLEDON! Sarbatoare naționala: Simona Halep a caștigat Turneul de tenis de la Wimbledon. Ea a invins-o in finala pe americanca Serena Williams cu 6-2 6-2. A fost un meci in care Simonei i-au intrat toate mingile, in timp ce…

- Simona Halep (27 ani) s-a calificat in finala turneului de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe ucrainenca Elina Svitolina (24 de ani) cu scorul de 6-1, 6-3. Aceasta va fi prima finala pe care Simona o va juca la Wimbledon și cea de-a cincea de Grand Slam din cariera sa. Ea a mai ajuns in finala la Roland…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) a invins-o pe ucraineanca Elina Svitolina (24 de ani, locul 8 WTA), cu scorul de 6-1, 6-3, și s-a calificat in finala turneul de la Wimbledon 2019. Ucraineanca a recunoscut superioritatea Simonei in conferința de presa de la final. Halep va juca sambata de la ora…