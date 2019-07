Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) e campioana la Wimbledon! A trecut in finala de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. „Nu am jucat niciodata un meci mai bun. A fost cel mai bun din cariera. Ii mulțumesc Serenei. A reușit sa ma inspire de fiecare data. A fost onoare sa joc in fața lojei regale. Nu am cuvinte sa exprim ceea ce simt acum.Am avut emoții mari inaintea meciului. ...