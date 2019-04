Stiri pe aceeasi tema

- Romania conduce Franta cu scorul de 2-1, dupa ce Simona Halep, numarul doi mondial in tenisul feminin, a invins-o dramatic pe Caroline Garcia cu 6-7 (6), 6-3, 6-4, duminica, la Rouen, in semifinalele Fed Cup. Halep a castigat dupa aproape trei ore de joc (2 h 57 min) in fata numarului…

- Simona Halep (2 WTA) a reușit o victorie de-a dreptul uluitoare in meciul cu Caroline Garcia din Fed Cup. Romanca s-a impus in trei seturi dramatice, intinse pe durata a trei ore, scor 6-7 (6), 6-3, 6-4. In caz de egalitate, totul se va decide intr-un al cincilea meci, de dublu. ...

- Simona Halep a spus ca a putut sa o invinga pe Caroline Garcia datorita psihicului mai bun si datorita faptului ca a luptat pana la final."A fost o atmosfera incredibila, vreau sa le multumesc tuturor pentru sustinere, a contat foarte mult pentru ca meciul a fost dificil, ea a jucat extraordinar,…

- Romania conduce Franta cu scorul de 2-1, dupa ce Simona Halep, numarul doi mondial in tenisul feminin, a invins-o dramatic pe Caroline Garcia cu 6-7 (6), 6-3, 6-4, duminica, la Rouen, in semifinalele Fed Cup....

- Echipele de Fed Cup ale Frantei si Romaniei se afla la egalitate, scor 1 1, dupa prima zi a disputei de la Rouen, contand pentru semifinala intrecerii.Dupa ce, in partida de debut, Simona Halep 2 WTA a dispus cu 6 3, 6 1 de Kristina Mladenovic 66 WTA , in al doilea meci s au intalnit Mihaela Buzarnescu…

- Simona Halep a declarat, sâmbata, dupa victoria cu Kristina Mladenovic din FedCup, ca a avut mari emotii si ca întotdeauna îi este greu sa joace pentru tara, însa publicul a ajutat-o sa dea tot ce avea mai bun, informeaza News.ro."A fost un meci dificil, pentru ca…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Monica Niculescu si Raluca Olaru au o sansa unica, la Rouen, in fata Frantei, de a accede pentru prima oara in finala Fed Cup, care ar deveni cea mai mare performanta a Romaniei in competitia feminina…

- Mihaela Buzarnescu nu a putut sa consolideze victoria obtinuta in primul meci al zilei de Simona Halep si a pierdut in fata Katerinei Siniakova, scor 6-4, 6-2. Inaintea meciului de dublu, Romania si Cehia sunt la egalitate, 2-2