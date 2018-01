Simona Halep, dupa Australian Open: Voi lupta si voi avea o noua sansa la un Grand Slam

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (26 de ani) a cedat dramatic finala de la Australian Open, scor 6-7(2), 6-3, 4-6 in fata Carolinei Wozniacki (27 de ani), iar multi fani ai romancei blameaza zeii sportului alb pentru acest rezultat! "De ce a pierdut Halep desi a luptat ca la Termopile? Doar era jucatoarea mai buna,…

- Fosta jucatoare americana de tenis Jill Craybas a declarat, sambata, dupa finala Australian Open, pierduta de Simona Halep in fata danezei Caroline Wozniacki, ca romanca va mai avea sansa de a obtine un trofeu de Grand Slam si cu siguranta va reusi sa il castige."Caroline a meritat victoria,…

- Simona Halep, liderul mondial, a fost învinsa, azi, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, în finala de la Australian Open. În urma succesului de la Melbourne, Wozniacki a întrecut-o pe românca în fruntea ierarhiei mondiale. Halep,…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul 1 mondial, a afirmat, sambata, intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, ca este fericita si mandra de prietena ei, Caroline Wozniacki, cea care a castigat finala de la Australian Open in fata Simonei Halep. „Am avut mari emotii,…

- Ce a spus Wozniacki dupa finala cu Halep, caștigata de jucatoarea daneza dupa un meci dramatic, 7-6 (2), 3-6, 6-4. „Este un vis devenit realitate”, a declarat jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, care a castigat sambata primul sau turneu de Mare Slem, Australian Open, dupa…

- Simona Halep, 119 zile pe primul loc in clasamentul WTA. Halep a pierdut sambata, la Melbourne, a treia finala de Grand Slam din cariera in faza danezei Caroline Wozniacki . Tot jucatoarea nordica a trecut pe primul loc in ierarhia profesionistelor. De luni, 29 octombrie, romanca va ocupa poziția a…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat dupa finala pierduta sambata la turneul Australian Open ca va lupta in continuare si cu siguranta va avea din nou sansa sa joace o finala de Mare Slem. ''A fost un turneu foarte bun pentru mine. Nu am inceput foarte bine, cu o accidentare la…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat dupa finala pierduta sambata la turneul Australian Open ca va lupta in continuare si cu siguranta va avea din nou sansa sa joace o finala de Mare Slem. ''A fost un turneu foarte bun pentru mine. Nu am inceput foarte bine, cu o…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep a declarat dupa finala pierduta sambata la turneul Australian Open ca va lupta in continuare si cu siguranta va avea din nou sansa sa joace o finala de Mare Slem, transmite Agerpres.ro. 39; 39;A fost un turneu foarte bun pentru mine. Nu am inceput foarte bine, cu…

- Simona Halep, liderul mondial, a fost învinsa, azi, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, în finala de la Australian Open. În urma succesului de la Melbourne, Wozniacki a întrecut-o pe românca în fruntea ierarhiei mondiale. Halep,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa cu 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, sambata, la Melbourne, in finala turneului Australian Open. Halep (26 de ani) a ratat pentru a treia oara cucerirea unui titlu de Mare Slem, dupa ce…

- AUSTRALIAN OPEN 2018."Nu este usor sa vorbesc acum, dupa meciul pierdut. Dar trebuie sa incep prin a-i transmite felicitari lui Caroline Wozniacki pentru performanta reusita. De asemenea, felicitari tatalui tau, care a facut din tine o castigatoare de turneu de Mare Slem. A fost un turneu…

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open, disputata in fata Carolinei Wozniacki, scor 6-7, 6-3, 4-6. Este pentru a treia oara cand sportiva noastra pierde in ultimul act la un turneu de Grand Slam, dupa Roland Garros (2014, 2017). Din pacate, Simona a pierdut si numarul 1 mondial in favoarea…

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open, disputata in fata Carolinei Wozniacki, scor 6-7, 6-3, 4-6. Este pentru a treia oara cand sportiva noastra pierde in ultimul act la un turneu de Grand Slam, dupa Roland Garros (2014, 2017). Din pacate, Simona a pierdut si numarul 1 mondial in favoarea…

- Fostul mare tenismen Ilie Nastase a oferit prima reacție dupa finala dramatica pierduta de Simona Halep la Australian Open in fața Carolinei Wozniacki, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6. "Poate a avut și ea puțin ghinion la 4-3, a fost oprita din ritmul in care se afla pana atunci. Tenisul și turneele sunt facute…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Primele doua jucatoare din clasamentul mondial de tenis, constanteana Simona Halep si daneza Caroline Wozniacki, se confrunta astazi, 27 ianuarie, in finala Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. In joc este atat trofeul de Mare Slem, pe care nici Halep, nici Wozniacki nu l a cucerit…

- Primele doua jucatoare din clasamentul mondial de tenis, constanteana Simona Halep si daneza Caroline Wozniacki, se confrunta sambata, 27 ianuarie, in finala Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Se anunta un meci exploziv, in joc fiind nu numai un trofeu de Mare Slem, pe care nici…

- Caroline Wozniacki prefațeaza finala Australian Open 2018 cu Simona Halep . Cele doua jucatoare vor juca atat pentru locul 1 WTA cat si pentru primul turneu de Mare Slem din cariera! Sportiva daneza este nerabdatoare s-o intalneasca pe Halep. „Sunt nerabdatoare. Am fost mult mai emotionata inaintea…

- Simona Halep e sustinuta din toate partile inaintea finalei cu Caroline Wozniacki. Ultimul mesaj de sustinere primit de liderul mondial vine din partea Nadiei Comaneci, care a spus ca se va trezi in toiul noptii, ea fiind in SUA, pentru a urmari ultimul act al Australian Open, conform sportivity.ro.…

- Simona Halep este prima jucatoare româna care a ajuns în finala turneului Australian Open. În finala, Halep o va înfrunta pe Wozniacki, numarul doi mondial, într-un meci care are ca miza atât primul titlu de Mare Slem pentru ambele jucatoare, cât si…

- Antrenorul Serenei Williams, Patrick Mourotoglou, a prefațat finala de la Australian Open dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki. Acesta a explicat ce tactica va avea fiecare dintre cele doua jucatoare care lupta pentru primul Grand Slam al carierei. ”Avem finala…

- Jurnaliștii de la El Pais au luat-o peste picior pe Simona, când au aflat ca liderul WTA nu are un sponsor tehnic: ”Simona Halep, cea care își cumpara îmbracamintea de pe Internet pentru ca nu are niciun sponsor”. Jurnaliștii spanioli acorda mai multa atenție…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, si Caroline Wozniaki (27 de ani), pozitia a 2-a in lume, se vor intalni, sambata, de la ora 10:30, in finala turneului Australian Open. Cine invinge va fi lider mondial, se va alege cu 2,6 milioane de euro si isi va trece in palmares primul titlu de Mare Slem din…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a marturisit ca are probleme la glezna dreapta, inaintea finalei turneului Australian Open, dupa ce in primul tur s-a accidentat la glezna stanga.''Acum piciorul drept e mai rau, deoarece l-am fortat. E dificil, dar nu vreau sa ma gandesc la asta, ca…

- ROGER FEDERER-HYEON CHUNG LIVE VIDEO EUROSPORT AUSTRALIAN OPEN Click aici pentru avedea meciul Federer-Chung Elvetianul are deja 29 de finale de Mare Slem jucate in cariera, prima in 2003, 19 dintre ele fiind castigate. Federer este detinatorul titlului la Australian Open, turneu pe…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, lidera ierarhiei WTA, s-a calificat, ieri, in finala turneului de Grand Slam de la Australian Open (Melbourne), dupa ce a trecut in penultimul act de germana Angelique Kerber, scor 6-3, 4-6, 9-7, la capatul unei partide splendide. Simona Halep a avut un debut de meci…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat în premiera în finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a învins-o în penultimul act pe germanca Angelique Kerber, cu 6-3, 4-6, 9-7. Citește și: Detalii-șoc despre…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a invins-o in penultimul act pe germanca Angelique Kerber, cu 6-3, 4-6, 9-7. Halep a facut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (locul1 WTA) s-a calificat, in urma cu cateva minute, in premiera, in finala turneului de Grand Slam de la Australian Open. Constanteanca a invins-o in semifinale pe Angelique Kerber (Germania, locul 16 WTA), scor ...

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, s-a calificat în finala Openului Australiei, învingând-o în doua seturi, 6-3, 7-6 (7/2), pe belgianca Elise Mertens, în prima partida din penultimul act al competitiei, disputata joi la Melbourne.…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova va fi adversara româncei Simona Halep, liderul mondial, în sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a învins-o luni în optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, în trei seturi,…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova va fi adversara tenismenei din Constanta, Simona Halep, liderul mondial, in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open. Karolina Pliskova, fost lider mondiala a invins o in optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, in…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova va fi adversara româncei Simona Halep, liderul mondial, în sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a învins-o luni în optimi de finala pe compatrioata

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, favorita numarul 7, a fost eliminata vineri in turul 3 al turneului de Mare Slem de la Melbourne, Australian Open, inclinandu-se in fata altei reprezentante a tarilor baltice, estoniana Anett Kontaveit (Estonia/N. 32), care s-a impus in trei seturi, 6-3,…

- Jucatoarea romana Simona Halep are prima sansa sa ramane in fruntea ierarhiei profesioniste feminine si dupa turneul Australian Open, primul de Mare Slem al anului, potrivit situatiei prezentate de site-ul WTA.

- Jucatoarea romana Simona Halep are prima sansa sa ramane in fruntea ierarhiei profesioniste feminine si dupa turneul Australian Open, primul de Mare Slem al anului, potrivit situatiei prezentate de site-ul WTA. Contracandidatele Simonei la primul loc in clasamentul WTA sunt Caroline Wozniacki,…

- Toata lumea se asteapta ca Simona Halep sa sparga gheata in turneele de Grand Slam dupa ce a preluat sefia clasamentului. Nu si casele de pariuri, care ii dau sanse mici romancei la primul Mare Slem din 2018.