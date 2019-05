Simona Halep, după 6-0, 6-0, cu Victoria Kuzmova: "Am dominat…

Simona Halep și-a facut ușor meciul cu Viktoria Kuzmova, o sportiva care nu și-a putut pune în evidența loviturile în forța contra numarului trei mondial. Halep a reușit un meci aproape de perfecțiune, victoria venind dupa 45 de minute (6-0, 6-0). "Am dominat meciul, am simtit mingea, fiecare lovitura, sunt multumita", a precizat Halep.



WTA Madrid: Simona Halep vs Viktoria Kuzmova 6-0, 6-0/ Halep, în sferturi - Antrenament de 45 de minute

Ce a spus Simona Halep dupa victoria cu Viktoria Kuzmova:



"A fost bine pentru mine, pentru ca jocul a fost…