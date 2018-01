Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul intai in clasamentul mondial si principala favorita, sustine in noaptea de vineri, 19 ianuarie, spre sambata, 20 ianuarie, meciul din turul trei al Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Jucatoarea constanteana o va intalni pe Lauren Davis SUA, 76 WTA , meciul fiind…

- Perechea formata de Irina Begu și Monica Niculescu s-a calificat in optimile probei de dublu feminin de la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Irina Begu și Monica Niculescu le-au invins in trei seturi (3-6, 6-3, 7-5) pe australiencele Jessica Moore și Ellen Perez, intr-un meci care…

- Simona Halep a marturisit, joi, ca a avut dureri pe tot parcursul meciului castigat impotriva canadiencei Eugenie Bouchard, scor 6-2, 6-2, in turul secund al turneului de la Australian Open, dar s-a aratat increzatoare si a precizat ca nu ia in calcul sa se retraga. "E greu sa ma pot concentra…

- Jucatoarea româna de tenis Ana Bogdan a reusit cea mai mare performanta a carierei, calificarea în turul al treilea al unui turneu de Mare Slem, joi, la Australian Open, dupa ce a învins-o pe kazaha Iulia Putinteva cu 1-6, 6-2, 6-3, la Melbourne. Ana Bogdan (25 ani, 104…

- Organizatorii turneului de la Australian Open au anuntat orele de disputare ale meciurilor celor trei romance calificate in turul doi la competitiai de Mare Slem de la Antipozi. Simona Halep, Sorana Cirstea si Ana Bogdan au acces in turul doi. ...

- Simona Halep a declarat, marti, dupa accidentarea suferita in meciul cu Destanee Aiava, ca este ingrijoarta deoarece a mai avut probleme la glezna. Halep s-a accidentat la aceeasi glezna in 2014, in meciul disputat chiar cu viitoarea adversara de la Melbourne, Eugenie Bouchard, in semifinalele turneului…

- Simona Halep s-a calificat, marti dimineata, in turul al doilea de la Australian Open, dupa o victorie muncita, scor 7-6 (5), 6-1, in fata australiencei Destanee Aiava. La finalul unui meci in care s-a confruntat cu o situatie tensionata creata de "fuga" la vestiare a adversarei sale si cu o sperietura…

- Intrata in a 15-a saptamana ca lider al ierarhiei WTA, Simona Halep (26 de ani) a primit o lovitura teribila. Aflata la Melbourne, acolo unde participa la Australian Open, primul turneul de Mare Slem din acest an, constanteanca a patit-o pe plan financiar.

- Simona Halep este gata sa porneasca intr-o noua aventura la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al sezonului. La Melborune, Romania va mai fi reprezentata pe tabloul feminin de simplu de Irina Begu, Sorana Cirstea, Ana Bogdan, Monica Niculescu, iar la baieți, de Marius Copil.

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, se afla in aceste zile la Melbourne, acolo unde se pregateste sa debuteze la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului. In primul tur al competitiei de Antipozi, jucatoarea din Constanta o va intalni pe Destanee Aiava (17 ani), locul 193 mondial, reprezentanta…

- Fara sponsor in preajma startului primului turneu de Mare Șlem al anului, Simona Halep a anunțat pe pagina sa de Facebook ca nu s-a ințeles cu nicio companie inca. "Dragi prieteni, in ceea ce priveste noul partener tehnic, de imbracaminte, doresc sa va anunț ca nu e nimic semnat deocamdata și ca managementul…

- Mats Wilander, expertul Eurosport care in perioada 15-28 ianuarie va analiza zi de zi actiunea de la Australian Open, mizeaza mai mult pe Maria Sarapova decat pe Serena Williams sa isi regaseasca ]n 2018 forma atinsa anterior in circuitul feminin de tenis Suedezul cu sapte titluri de Mare…

- Serena Williams nu va participa la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem din 2018, insa ii transmite Simonei Halep ca vrea s-o devanseze din postura de lider al clasamentului WTA. "Sunt constienta de recordurile din tenis. Nu e niciun secret ca tintesc 25 de titluri de Mare Slem. Si cred ca faptul…

- Jucatoarea romana Simona Halep are prima sansa sa ramane in fruntea ierarhiei profesioniste feminine si dupa turneul Australian Open, primul de Mare Slem al anului, potrivit situatiei prezentate de site-ul WTA.

- Chris Evert (63 de ani), castigatoare a 18 titluri de Mare Slem, o vede favorita pe Simona Halep (26 de ani) la castigarea editiei din acest a Australian Open. Fosta mare campioana din Statele Unite ale Americii este convinsa ca actualul numar 1 mondial și-a revenit dupa ce anul trecut a pierdut finala…

- Simona Halep, vanata de daneza Caroline Wozniacki. ”Toata lumea vrea sa fie numarul 1”. Intre romanca și nordica exista o distanța de doar 300 de puncte WTA. ”Toata lumea vrea sa fie numarul 1”, a admis Wozniacki, care spre deosebiore de Halep, a avut trecere la sponsorul de echipament Adidas, fiind…

- Simona Halep a inceput excelent 2018, cu doua turnee castigate, la simplu si la dublu in competitia de la Shezne. Marea provocare este insa apropiatul Grand Slam din Australia, care se va desfasura in perioada 15-28 ianuarie. Fostul mare jucator suedez Mats Wilander, triplu castigator la Australian…

- Cu exact o saptamana inainte de startul intaiului turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open, deja se poate trage o linie și sub ea apar primele impresii. Saptamana de debut a sezonului 2018 a scos in fața cateva nume deloc surprinzatoare și, de asemenea, a agațat semne de intrebare in dreptul altora.…

- Rafael Nadal a ajuns in Australia, pentru primul turneu de Mare Șlem al anului. Ibericul a efectuat primul antrenament. Vezi galeria foto + 2 + 2 Spaniolul este lider in clasamentul masculin de tenis, la fel cum Simona Halep este in circuitul feminin. Rafa n-a venit singur la Antipozi, ci impreuna cu…

- Serena Williams va lipsi de la Australian Open. Simona Halep va fi principala favorita la Melbourne. Intrecerea va avea loc in intervalul 15-28 ianuarie. De 23 de ori caștigatoare de turnee de Mare Șlem, Serena a anunțat ca va lipsi de la prima mare competiție din 2018, anunțul fiind facut de sportiva…

- SIMONA HALEP-ARINA SABALENKA LIVE VIDEO ONLINE STREAM DIGISPORT. Numarul 1 mondial joaca contra Arinei Sabalenka în sferturile de finala de la Shenzen. SIMONA HALEP-ARINA SABALENKA LIVE VIDEO ONLINE STREAM DIGISPORT SIMONA HALEP-ARINA SABALENKA LIVE VIDEO ONLINE STREAM DIGISPORT. Halep…

- Simona Halep si Caroline Wozniacki vor fi, in aceasta ordine, primele doua favorite la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, programat in perioada 15 - 28 ianuarie 2018. Ambele jucatoare au cate doua finale de Grand Slam disputate, insa niciun trofeu: daneza a fost finalista la US Open…

- Jucatoarea romanca de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat astazi in sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), 626.750 dolari, dupa ce a invins-o in trei seturi pe chinezoaica Ying-Ying Duan, cu 3-6, 6-1, 6-2. Halep si-a asigurat pentru inca o saptamana pozitia…

- Simona Halep, pregatita pentru Australian Open: ”Locul 1 si un titlu de Grand Slam e tot ce-si poate dori un jucator de tenis”. Simona Halep a terminat anul 2017 in forța, reușind sa se impuna fara prea mari emoții in turneul demonstrativ din Thailanda. Acum, Simona Halep se gandește la 2018 și, in…

- Simona Halep, locul 1 WTA, se pregatește de noul sezon și are planuri mari pentru primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. Romanca a vorbit despre planurile pe care le are pentru turneul de la Melbourne și spune ca marea dorința pentru 2018 este caștigarea unui turneu de Mare Șlem. "Sunt…

- Simona Halep, surfing in Thailanda. Liderul WTA a incercat senzații tari pe apa. Inaintea meciului cu Johanna Konta de sambata, de la turneul demonstrativ din Thailanda, Simona Halep a avut timp și pentru distracții. Actualul lider in topul mondial feminin de tenis a incercat senzații tari pe apa. Simona…

- Toata lumea se asteapta ca Simona Halep sa sparga gheata in turneele de Grand Slam dupa ce a preluat sefia clasamentului. Nu si casele de pariuri, care ii dau sanse mici romancei la primul Mare Slem din 2018.

- Simona Halep și Marius Copil, impreuna la Gala Elle Style Awards 2017. Imaginația fanilor s-a aprins. ”Va sta bine impreuna”, au comentat, pe rețele sociale, fanii tenisului, la vederea fotografiei cu cei mai buni reprezentanți ai Romania, la ora actuala. Poza a fost postat de jucator, pe contul sau…

- Simona Halep a postat pe contul de Facebook un mesaj prin care anunța ca va avea un nou membru in staff-ul ei. Cosmin Hodor va face parte din echipa liderului WTA in calitate de manager de comunicare și proiecte speciale. El a devenit la sfarșitul anului 2016 director operational al Stejarii Country…

- Fostul lider mondial Serena Williams nu a luat o decizie în privința participarii sale la primul turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open, în timp ce rusoaica Svetlana Kuznețova, numarul 12 mondial, este incerta dupa ce a suferit o operație la

- Dupa ce a nascut o fetita in luna septembrie, Serena Williams (36 de ani) revine in circuitul WTA. Jucatoarea americana intenționeaza sa-si reia activitatea la inceputul anului viitor, la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem din 2018. Simona Halep, locul 1 mondial, nu a fost deloc blanda atunci…