- Simona Halep și-a reamintit problemele pe care le-a avut anul trecut, la Australian Open, cand dupa finala pierudta cu Wozniacki a ajuns la spital. „Am incercat sa dorm, dar corpul meu a inceput sa tremure. Aveam crampe și am simțit nevoia unui ajutor. Am stat la spital 3-4 ore", a spus Simona Halep,…

- Simona Halep (2 WTA) a vorbit la peste un an distanta despre momentul care a pus pe jar tot tenisul romanesc. In ianuarie 2018, dupa finala pierduta cu daneza Caroline Wozniacki, la Melbourne, scor 6-7, 6-3, 4-6, constanteaca ajungea pe patul de spital din cauza epuizarii.

- Dupa prima parte a sezonului, cea de hard, Romania a ramas cu trei jucatoare in Top 100, deși avea șase. Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Monica Niculescu, Sorana Cirstea și Ana Bogdan sunt cele șase jucatoare din Romania care au inceput anul in Top 100 WTA. Dupa prima bucata a sezonului…

- Simona Halep va disputa în noaptea de vineri spre sâmbata primul meci din cadrul turneului de la Indian Wells, contra Barborei Strycova. Românca este în continuare fara antrenor și le-a dezvaluit jurnaliștilor din SUA care sunt avantajele și dezavantajele unei astfel de situații.…

- Simona Halep s-a incalzit inaintea meciului cu Serena Williams cu belgianul Thierry Van Cleemput, tehnician care și-a incheiat oficial, ieri, colaborarea cu jucatorul David Goffin. "Am vorbit, dar nu este antrenorul meu oficial. Vom vedea. Nu știu de desparțirea de Goffin. Imi place de el ca antrenor,…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, detinatoarea titlului, a fost eliminata de la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, de catre rusoaica Maria Sarapova, care s-a impus, vineri, la Melbourne, cu 6-4, 4-6, 6-3, intr-un meci din runda a treia. Sarapova, care are cinci titluri…

- AUSTRALIAN OPEN 2019. Maria Sarapova, castigatoare la Melbourne, in 2008, s-a impus dupa un meci care a durat doua ore si 24 de minute. In urma acestui rezultat, Caroline Wozniacki poate iesi din Top 10 WTA. In acest moment, daneza este pe locul 9 WTA. Maria Sarapova va evolua in optimi de finala…

- Ambele finaliste de anul trecut de la Melbourne, Simona Halep si Caroline Wozniacki, sunt pe lista de patru jucatoare pot deveni dezamagirile turneului de anul acesta, in viziunea ziaristilor de la tennis.com.