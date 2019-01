Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care va trece de turul al doilea, Halep ar putea juca in sferturi cu Karolina Pliskova din Cehia, locul 8 WTA, in semifinale cu americanca Sloane Stephens, locul 6 WTA, sau cu olandeza Kiki Bertens, locul 9 WTA, iar in finala cu germana Angelque Kerber, locul 2 WTA, sau cu japoneza Naomi…

- Anul acesta, Halep pornește pe traseul circuitului WTA in a doua saptamana, alegand turneul de la Sydney drept punct de start. Concursul de categorie Premier va avea un tablou nespus de puternic, cu 8 campioane de Mare Șlem pe lista. Romanca va fi in capul grilei, iar alaturi de ea se vor gasi Angelique…

- Simona Halep, numarul 1 in clasamentul mondial al tenisului feminin, a ajuns la Sydney, acolo unde va participa la primul ei turneu din 2019 si totodata singurul inainte de Australian Open. Programat in perioada 6 12 ianuarie, turneul de la Sydney va fi unul foarte puternic, inscriindu se opt dintre…

- In partea sa superioara, clasamentul WTA nu va mai suferi modificari pana la finalul anului. Primele zece jucatoare sunt urmatoarele: 1. Simona Halep (Romania) 6.921 de puncte; 2. Angelique Kerber (Germania) 5.875; 3. Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.586; 4. Elina Svitolina (Ucraina) 5.350; 5. Naomi…

- Turneul Campionelor de la Singapore a inceput, astazi, cu o surpriza. Elina Svitolina a trecut lejer de Petra Kvitova, scor 6-3, 6-3, in Grupa Alba. In celalalalt meci din grupa, de la ora 14.30, daneza Caroline Wozniacki, a doua jucatoare a lumii, se va duela cu Karolina Pliskova. In Grupa Roșie, maine…

- Liderul WTA a fost așteptat chiar de președintele turneului, Aleksey Selivanenko și de vicepresedintele Federatiei de Tenis din Rusia. Halep a postat pozele pe rețelele de socializare. In plus, principala favorita a competiției a gasit și un cadou in luxoasa camera de hotel. Pe pat se afla…