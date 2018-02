Stiri pe aceeasi tema

- Daca lucrurile vor decurge normal, Halep va face din nou rocada cu Wozniacki in varful ierahiei mondiale. Recuperarea coroanei de lider mondial ar trebui sa fie doar o chestiune de timp pentru Simona, dupa ce jucatoarea din Danemarca a facut o alegere riscanta, scrie zf.ro.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a confirmat, marti, pe pagina sa de Facebook, ca nu va juca pentru echipa de Fed Cup a tarii noastre in meciul cu Canada, din cauza faptului ca nu este recuperata complet dupa accidentarea de la Australian Open.''Dupa ce am petrecut aceasta…

- Simona Halep poate reveni rapid pe primul loc dupa ce Caroline Wozniacki a anunțat ca nu va participa la turneul de la Dubai. Astfel, diferența dintre Wozniacki, aflata pe primul loc mondial și Simona Halep se reduce semnificativ. În acest moment Simona Halep…

- Vești proaste pentru fanii Simonei Halep! Deși aceasta a fost trecuta pe lista oficiala pentru meciurile Romaniei de la Fed Cup cu Canada, Halep nu va juca la Cluj. Simona Halep va sta in tribune la Cluj. Motivul il reprezinta accidentarea suferita de jucatoarea noastra la Australian Open.…

- Succesul Simonei Halep i-a adus in ultimii ani o avere de peste 20 de milioane de euro. Romanca care a investit banii in mai multe proprietați, și-a construit propria vila in Constanța, la cateva numere distanța de locuința bunicilor. Constructia casei in care Halep s-a mutat la inceputul anului 2015…

- Veste imensa pentru Simona Halep la nici macar o saptamana de la pierderea finalei de la Australian Open si a primului loc mondial. Principala sa adversara, Caroline Wozniacki, va face un anunt fabulos, scrie presa straina. Este insarcinata si va trebui sa se retraga din tenis mai bine…

- Simona Halep a postat pe Instagram un mesaj emoționant dupa finala de la Melbourne. Intoarsa in țara, jucatoarea i-a mulțumit lui Darren Cahill și a precizat ca spera ca data viitoare sa reușeasca sa aduca acasa trofeul pe care și-l dorește. Simona Halep a postat un mesaj emoționant pe Instagram luandu-și…

- Dinamo e aproape sa dea lovitura iernii in Liga 1, in conditiile in care Gabi Torje se afla in avion si vine la Bucuresti pentru a pune la punct detaliile revenirii in Stefan cel Mare, iar Florin Bratu stie ce-l asteapta pe mijlocas. Fostul atacant al lui Dinamo considera, la…

- Trofeul castigat de Simona Halep la Australian Open a ajuns in Romania intr-o banala punga de hartie, ceea ce i-a facut pe unii oameni sa creada ca este vorba despre o tava de mancare, nicidecum de cel mai valoros premiu obtinut la Melbourne de o jucatoare de tenis din Romania. Simona Halep a revenit,…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, luni, pe Aeroportul Henri Coanda, la intoarcerea de la Melbourne, ca in urmatoarea perioada se va odihni deoarece este epuizata dupa meciurile de la...

- Americanca Serena Williams nu mai figureaza in clasamentul WTA, dupa ce nu a jucat in ultimul an. Ea a nascut o fetita in septembrie 2017 si va reveni luna viitoare pe teren, in Cupa Federatiei. Serena Williams va reveni pe teren in februarie, atunci cand va evolua in echipa de Fed Cup a Statelor Unite.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, care a pierdut sambata finala turneului Australian Open, la Melbourne, a fost internata timp de patru ore in spital pentru deshidratare, in noaptea de...

- "Am visat acest moment de multi, multi ani. Astazi este un vis care s-a implinit. Tremur toata, imi vine sa plang", a spus Caroline Wozniacki, dupa castigarea Australian Open 2018. Citeste si Simona Halep a pierdut dramatic finala la Australian Open 2018. A luptat admirabil, dar a cedat fizic…

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open, disputata in fata Carolinei Wozniacki, scor 6-7, 6-3, 4-6. Este pentru a treia oara cand sportiva noastra pierde in ultimul act la un turneu de Grand Slam, dupa Roland Garros (2014, 2017). Din pacate, Simona a pierdut si numarul 1 mondial in favoarea…

- Simona pierde a treia finala de Mare Șlem și locul 1 in clasamentul ATP. LIVETEXT Halep – Wozniacki, finala Australian Open. Meci nebun pierdut de gladiatoarea ”Simo” . Rapusa de problemele fizice – vezi accidentarea la glezna, dar și ora și jumatate in plus pe teren la Melbourne, gladiatoarea noastra…

- SIMONA HALEP-CAROLINE WOZNIACKI ONLINE STREAM LIVE VIDEO EUROSPORT Jucatoarea româna de tenis Simona Halep a marturisit ca are probleme la glezna dreapta, înaintea finalei turneului Australian Open, dupa ce în primul tur s-a accidentat la glezna stânga. SIMONA HALEP-CAROLINE…

- Jurnaliștii de la El Pais au luat-o peste picior pe Simona, când au aflat ca liderul WTA nu are un sponsor tehnic: ”Simona Halep, cea care își cumpara îmbracamintea de pe Internet pentru ca nu are niciun sponsor”. Jurnaliștii spanioli acorda mai multa atenție…

- "Jucatoarea din Romania, care va juca finala cu Wozniacki, poarta o rochie cumparata de pe un site chinezesc, deoarece și-a incheiat contractul cu fostul sponsor. Deși nu a caștigat niciodata un Grand Slam și are 27 de ani, Simona Halep este in prezent cea mai buna jucatoare de tenis din lume. Sau,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne. Halep a invins-o in penultimul act pe germanca Angelique Kerber, cu 6-3, 4-6, 9-7. „A fost un meci foarte greu. Știam ca este foarte puternica. E al doilea…

- Simona Halep si-a umilit pur si simplu adversara din sferturile de finala de la Australian Open. Simona i-a administrat Karolinei Pliskova o infrangere rusinoasa. Dupa meci, cehoaica s-a razbunat in declaratii. Halep a jucat de sase ori cu Pliskova si a batut-o mereu.Citește și: Comisia Europeana…

- Victoria reusita miercuri de Simona Halep (1 WTA) in sferturi la Australian Open, scor 6-3, 6-2 cu Karolina Pliskova (6 WTA), este de o importanta uriasa! Pe langa faptul ca s-a calificat in prima semifinala a carierei la Melbourne, Halep da un tun financiar, eliminand in acelasi timp o rivala din…

- UPDATE Partida a fost amânata pentru 06.50. Ea se va disputa dupa terminarea meciului de pe tabloul masculin dintre Chang și Sandgren. SIMONA HALEP-KAROLINA PLISKOVA ONLINE STREAM LIVE VIDEO EUROSPORT Caroline Wozniacki (Danemarca), a doua favorita, si Karolina Pliskova (Cehia), a sasea…

- "Jucatoarea japoneza, care a ajuns pentru prima data in cariera in optimile de finala ale unui turneu de Grand Slam, nu a batut-o niciodata pe Halep, dar a dus meciurile trecute in trei seturi. Primul set a aratat pericolul reprezentat de sportiva in varsta de 20 de ani. Puterea loviturilor lui Osaka…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Australian Open, azi, la Melbourne, dupa ce a trecut fara emotii de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-2.Simona a inceput atenta meciul. In primele game-uri, Osaka a avut patru…

- Simona Halep a avut parte de un meci istovitor contra americancei Lauren Davis, pe care a învins-o dupa trei ore si 45 de minute. A fost al treilea cel mai lung meci din istoria Australian Open, din competitie feminina, însa nu si cel mai lung meci jucat de vreo românca la…

- Simona Halep are parte de o adversara dificila, dupa ce s-a calificat în optimi, la Australian Open. Japoneza Naomi Osaka, locul 72 WTA, s-a calificat pentru prima data în cariera ei în optimie de finala ale unui grand slam, la Australian Open. Japoneza cu orgini haitiene,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui meci care a durat 3 ore…

- Jucatoarea româna de tenis Ana Bogdan a reusit cea mai mare performanta a carierei, calificarea în turul al treilea al unui turneu de Mare Slem, joi, la Australian Open, dupa ce a învins-o pe kazaha Iulia Putinteva cu 1-6, 6-2, 6-3, la Melbourne. Ana Bogdan (25 ani, 104…

- Ana Bogdan a invins-o pe Kristina Mladenovic și s-a calificat in premiera in turul 2 la Australian Open. Jucatoarea din Sinaia, in varsta de 25 de ani, a eliminat-o surprinzator, in doua seturi, 6-3, 6-2, pe franțuzoaica Mladenovic, favorita 11. In turul 2, Ana Bogdan (107 WTA) va juca impotriva invingatoarei…

- Simona Halep o întâlneste pe cehoaica Katerina Siniakova în finala turneului de la Shenzhen. Din cauza ploii, ora disputarii partidei a fost amânata de mai multe ori. În cele din urma, organizatorii au apelat la planul de avarie în cazul finalelor…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, vineri, in finala turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a invins-o pe compatrioata sa Irina Begu cu 6-1, 6-4.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, pentru site-ul WTA, ca se simte incarcata si pregatita inaintea primului turneu de Mare Slem al anului, Australian Open. "Am avut patru saptamani de vacanta. Am iesit aproape in fiecare zi cu prietenii mei. Nu m-am…

- Jucatoarea romanca de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat astazi in sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), 626.750 dolari, dupa ce a invins-o in trei seturi pe chinezoaica Ying-Ying Duan, cu 3-6, 6-1, 6-2. Halep si-a asigurat pentru inca o saptamana pozitia…

- Liderul mondial Simona Halep, Irina-Camelia Begu, locul 43 WTA, si Ana Bogdan, locul 105 WTA, vor juca miercuri în optimile de finala ale probei de simplu din cadrul turneului de la Shenzhen, din China.

- Simona Halep a devenit numarul unu mondial la sfarșitul anului trecut și la fel poate ramane și dupa turneul de la Shenzhen. Jucatoarea noastra poate profita de abandonul Garbinei Muguruza, numarul doi mondial, din "optimile" turneului de la Brisbane (Australia). Aceasta a simțit crampe musculare și…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep are sanse mari sa isi pastreze pozitia de lider in clasamentul mondial feminin si dupa turneele din prima saptamana a sezonului 2018, care vor avea loc la Shenzhen (China), Brisbane (Australia) si Auckland (Noua Zeelanda). Halep, care ocupa primul loc in clasamentul…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a urcat la 9 octombrie pentru prima data pe locul I WTA, dupa ce a jucat finala turneului de Beijing. Ea a devenit prima romanca lider mondial in tenis, a 25-a jucatoare care urca pe cea mai inalta treapta a ierarhiei si al doilea roman, dupa Ilie Nastase, care a fost…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep incheie anul 2017 pe primul loc in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, cu 6.175 puncte. Ea este urmata, la 40 de puncte, de spaniola Garbine Muguruza (...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ocupat pozitia a doua in ancheta realizata de agentia bulgara de stiri BTA pentru desemnarea celor mai buni sportivi ai anului in...

- Simona Halep a racit. Jucatoarea de tenis a urmarit la TV parada de 1 decembrie, eveniment dedicat Zilei Naționale a Romaniei. Numarul 1 mondial a preferat sa nu iasa din casa pentru ca starea ei de sanatate sa nu se deterioreze, mai ales ca peste câteva zile va pleca la turneul demonstrativ…

- Simona Halep ii cedeaza coroana Serenei Williams. Jucatoarea din Constanța, in varsta de 26 de ani, termina cel mai bun an din cariera pe locul 1 WTA, dar spune ca nu se considera cea mai buna jucatoare din lume. Ii rezerva in continuare aceasta titulatura Serenei Williams, cu toate ca sportiva din…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, va incepe sezonul 2018 din circuitul WTA la Shenzhen (China), unde va lua parte la un turneu dotat cu premii in valoare de 750.000 de dolari, care va avea loc in perioada 30 decembrie - 6 ianuarie, au anunțat organizatorii, pe site-ul oficial. Printre…

- Simona Halep, locul I WTA, va participa, in 23 si 24 decembrie, la un turneu demonstrativ in statiunea Hua Hin, Intercontinental World Tennis Thailand Championship, au anuntat, joi, organziatorii.Alaturi de sportiva romana, vor mai fi prezente la aceasta competitie alte trei jucatoare din…

- Simona Halep poate fi aleasa cea mai buna tenismena din luna octombrie. O puteți vota in ancheta WTA AICI. Contracandidatele la categoria "jucatoarea lunii octombrie" sunt Venus Williams și Caroline Wozniacki. Simona Halep, o noua onoare. Este nominalizata la titlul de jucatoarea lunii…