- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, vineri seara, pe Aeroportul Henri Coanda, ca la turneele de la Doha si Dubai s-a simtit obosita dupa meciurile disputate in intalnirea de Fed Cup dintre Cehia si Romania, dar a precizat ca victoria de la Ostrava a meritat efortul. "Au fost turnee bune (n.r.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, a declarat pentru site-ul WTA ca Fed Cup este la fel de importanta pentru ea ca un turneu de Mare Slem, dupa ce a reusit calificarea cu echipa Romaniei in semifinalele competitiei. ''Inca mai simt emotiile, a fost extraordinar.…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a scris, duminica seara, intr-un mesaj postat pe un site de socializare, ca este mandra de echipa de Fed Cup a Romaniei alaturi de care a reusit sa se califice in semifinalele competitiei dupa victoria cu 3-2 in fata detinatoarei en titre a trofeului, Cehia.…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, luni dimineata, pe Aeroportul Henri Coanda, ca echipa de Fed Cup a Romaniei este mai matura si are o sansa in plus in meciul cu Cehia de la sfarsitul saptamanii fata de intalnirea precedenta din 2016, pierduta cu 2-3, la Cluj-Napoca. "Echipa noastra intotdeauna…

- Jucatoarea de tenis Karolina Pliskova, numarul 5 in clasamentul WTA, va fi liderul echipei Cehiei, detinatoarea en titre a trofeului Fed Cup, in intalnirea cu Romania din primul tur al Grupei Mondiale. Conform paginii oficiale de Twitter a Fed Cup, capitanul nejucator al Cehiei, Petr Pala, le-a mai…

- Jucatoarea ceha Petra Kvitova, ocupanta locului al VI-lea mondial, si japoneza Naomi Osaka, clasata cu doua pozitii mai sus in topul WTA, vor disputa sambata finala de la Melbourne. Astazi, in prima semifinala, Kvitova a trecut de surprinzatoarea americanca Danielle Collins (35 WTA) in doua seturi,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, nu fara dificultate, in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, luni, la Melbourne, dupa ce a invins-o pe estoniana Kaia Kanepi in trei seturi, cu 6-7 (2), 6-4, 6-2. AGERPRES (editor: Mihai…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost desemnata castigatoare a premiului de Favorita a Fanilor in circuitul WTA, ancheta realizata pe site-ul Asociatiei Jucatoarelor Profesioniste de Tenis, scrie agerpres.ro.