- Mai multi sportivi romani, printre care Simona Halep, Cristian Chivu, Cosmin Contra, Gheorghe Craioveanu si Ciprian Marica se implica pentru a le oferi sansa indeplinirii unui vis copiilor aflati in dificultate.Cei cinci apar intr-un videoclip al Campaniei Jeans4Dreams, care isi propune sa…

- Irina Begu este singura reprezentanta a Romaniei care joaca in prima dintre cele doua zile alocate meciurilor WTA din primul tur, fanii din Romania putand sa ii urmareasca evolutia in nopatea de miercuri de joi. Romanca de pe locul 36 WTA va juca pe terenul 5 impotriva reprezentantei Serbiei,…

- Simona Halep se bucura tot mai mult de o cariera de succes in tenis. Sportiva a primit un premiu Oscar pentru activitatea sa de la Australian Open. La categoria tenis feminin, organizatorii AusOpen au nominalizat patru jucatoare: A. Evolutia ucrainencei Marta Kostiuk, in varsta…

- Fundația Copii in Dificultate (CID), in colaborare cu DHM Printing & Advertising și Casa de discuri Roton lanseaza imnul oficial al campaniei umanitare Jeans4Dreams. Campania iși propune ca, prin fondurile adunate, sa adauge speranța de viața copiilor cu tulburari genetice rare sau boli neurologice…

- Caroline Wozniacki a câstigat finala Australian Open în fata Simonei Halep si a încasat un cec de aproximativ 2,5 milioane de dolari americani din partea organizatorilor pentru aceasta performanta.

- Nike incepe sa castige teren in tenisul feminin datorita Simonei Halep, sportiva pe care americanii au cooptat-o in familia lor in acest sezon! Romanca a revenit pe primul loc WTA dupa ce a imbracat hainele Nike, lucru pe care l-a mai reusit doar Serena Williams in ultimii 5 ani. Compania din SUA…

- Cosmin Hodor, directorul de imagine al Simonei Halep, a dezvaluit ca negocierile dintre actualul numar 2 WTA și Nike au fost intermediate de Ion Țiriac. Ion Țiriac s-a implicat activ in negocierile dintre Simona Halep și colosul american, Nike. ...

- Simona Halep (26 de ani), cea care va reveni pe primul loc al ierarhiei WTA incepand cu 26 februarie, trece prin momente cumplite. Accidentarea pe care a suferit-o la Australian Open a recidivat la Doha, iar sportiva noastra nu va participa la Dubai și risca sa rateze și turneul de la Indian Wells,…

- Cu toate ca Simona Halep a fost nevoita sa se retraga din semifinalele turneului de la Doha, eliminarea din competiție a Carolinei Wozniacki o propulseaza pe românca înapoi în fruntea clasamentului mondial.Rocada se va produce dupa turneul de la Dubai (19 - 24 februarie).…

- Simona Halep va ajunge din nou lider mondial în tenisul feminin, dupa ce Caroline Wozniacki a fost învinsa în semifinalele turneului de la Doha. Sportiva susține, însa, ca nu era oricum interesata de prima poziție din clasamentul WTA.

- Kvitova a reușit sa se impuna contra primei jucatoare a lumii la capatul unui meci care a durat doua ore și 36 de minute, scor 3-6, 7-6, 7-5, iar astfel, Simona Halep va urca din nou pe primul loc în ierarhia mondiala. Rocada se va produce dupa turneul de la Dubai (19 - 24 februarie). Între…

- Simona Halep (2 WTA) a primit doua lovituri in decurs de cateva ore: mai intai, a anuntat ca nu va mai juca, cel putin pana in luna martie, iar apoi a aflat cum principala ei rivala si-a pastrat primul loc in clasamentul WTA.

- Prima reacție a Simonei Halep dupa victoria cu Catherine Bellis: ”Nu ma gandesc ca voi redeveni numarul 1”. Simona Halep a invins-o pe Catherine Bellis , dupa un prim set lejer și un al doilea mult mai complicat. Simona poate redeveni numarul 1 mondial daca Wozniacki pierde azi cu Angelique Kerber.…

- Simona Halep a avut parte de un debut perfect in turul 2 al turneului de la Doha. A demolat-o pur si simplu pe Ekaterina Makarova. A fost o victorie scurta: 6-3, 6-0 in numai 72 de minute."Am jucat foarte bine si am reusit sa castig acest meci. Glezna e intr-o stare buna, nu perfecta. Sa speram…

- Medicul Stefan Irimia, care a consultat-o pe Simona Halep la Cluj-Napoca, a declarat, sambata, pentru News.ro, ca jucatoarea de pe locul 2 WTA se simte mult mai bine si urmeaza sa mai faca un RMN, dupa care va pleca, luni, la Doha, titreaza News.ro. “Simona se simte mult mai bine. Aseara s-a antrenat…

- Invidie, rivalitate, orgoliu? Nu putem sti exact ce sentimente le incearca pe Simona Halep (2 WTA) si Sorana Cirstea (38 WTA), insa cert e ca s-au nascut disensiuni intre cele mai bune "rachete" ale Romaniei - daca ne luam dupa clasamentul sezonului recent incheiat. Sorana Cirstea a surprins…

- Vasile Dancu a rezolvat, mi se pare normal, problema Simonei Halep cu sponsorii. “Un pic de demnitate, un pic de efort si un proiect de centenar” (…) “Sa facem o colecta publica pentru Simona Halep, am putea aduna, in cateva zile, donand fiecare fan cate putin, mai multe milioane pentru a fi noi, poporul…

- Dupa ce Simona Halep (26 de ani) a pierdut in fata danezei Caroline Wozniacki, aceasta este ocupanta locului 2 WTA. Daneza a anuntat faptul ca nu va participa la turneul din Dubai, acest lucru creand un avantaj Simonei Halep.

- Jelena Ostapenko a învins-o surprinzator pe Simona Halep, anul trecut, la Roland Garros. De atunci, letona a intrat în lumina reflectoarelor si, iata, ca tot mai multe detalii despre viata ei devin publice.

- Finala dintre Simona Halep si Caroline Wozniacki a fost cel mai important eveniment sportiv al debutului de an. Ion Țiriac a vorbit despre momentul critic al Simonei Halep în importantul meci.

- Simona Halep a caștigat o suma importanta, dupa finala pierduta in fața Carolinei Pliskova, la Australian Open. Pentru finalisti, cecul a fost de 1,3 milioane de euro. Cu toate acestea, romanca nu s-a bucurat de toata suma primita.Toti sportivii care au participat la Australian Open vor plati…

- Simona Halep, locul mondial, a depașit cu puțin suma de 20 de milioane de euro, bani caștigați din tenis. In prezent, tenismena locuiește intr-o vila impunatoare, din Constanța, ce a costat 600.000 de euro.

- Simona Halep are suporteri in randul marilor jucatori de tenis. Dupa ce i-a adus numai cuvinte de lauda in timpul turneului de la Australian Open, Boris Becker a incurajat-o pe romanca și dupa infrangerea din finala de la Australian Open. „Vor mai fi multe finale, fata! Tu doar continua sa-ti…

- Simona Halep n-a semnat înca un contract cu un alt sponsor principal, dupa despartirea de Adidas. În aceste conditii, presa din Australia a notat ca staff-ul româncei a încercat o reconciliere chiar cu Adidas.

- Stere Halep a vorbit despre relatia fiicei sale, Simona Halep, cu Radu Barbu. Simona Halep si Radu Barbu au fost fotografiati in toamna anului trecut intr-o vacanta in Italia. ( VEZI AICI: Cine e barbatul cu care a fost fotografiata Simona Halep in vacanta ) A

- Pe o retea de socializare, antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, a postat o fotografie cu Simona Halep si mama acesteia la plimbare prin Melbourne, acolo unde s a disputat Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Mesajul lui Darren Cahill a fost: "Cea mai puternica dintre legaturi.…

- Un cunoscut medic roman acuza pe organizatorii Australian Open pentru conditiile in care i-au obligat pe sportivi sa joace si spune ca Simona Halep a fost in pragul unui soc termic. "S-a intors o noua pagi...

- Gheorghe Hagi, una dintre legendele vii ale fotbalului romanesc i-a transmis Simonei Halep un mesaj plin de emoție și incurajare, imediat dupa ce constanțeanca a pierdut in cadrul finale de la Australian Open, in fața danezei Caroline Wozniacki.

- Fostul mare jucator de fotbal Gheorghe Hagi, prieten aproapiat al familiei Simonei Halep, cu rude și prieteni comuni, a transmis un mesaj incurator tenismenei care a pierdut, pe muchie, finala de la Melbourne. Iata textul postat pe Facebook al lui Hagi: „Atat de aproape. Nu inceta sa crezi, titlul…

- Ilie Nastase a încurajat-o pe Simona Halep sa continue, asta dupa ce tenismena a fost învinsa în finala de la Australian Open de catre Caroline Wozniacki. "Simona nu are alta opțiune decât sa continue. Ce poate sa faca, sa se opreasca? E greu sa treci…

- Managerul Campioanei Romaniei la fotbal, Gheorghe Hagi a postat un mesaj pe contul sau de Facebook in care o felicita pe Simona Halep pentru accederea inultimul act al competitiei de la Melbourne. "Campioana noastra e intr o noua finala de Grand Slam si merita sa castige trofeul. Mult succes, Simona…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala de la Australian Open. A invins-o pe Angelique Kerber, locul 16 WTA, scor 6-3, 4-6, 9-7, și va juca sambata dimineața, de la ora 10:00, in direct pe GSP.RO și in transmisiune directa pe Eurosport, cu daneza Caroline Wozniacki (2 WTA). La conferința…

- Cine televizeaza finala dintre Halep și Wozniacki, de la Australian Open 2018. Finala de la Melbourne de desfașoara sambata, de la ora 10.30, și va fi transmisa in direct de Eurosport 1. Simona Halep – Caroline Wozniacki, in finala Australian Open 2018. Meciul se joaca sambata. In ultimul act al Internaționalelor…

- Setul decisiv al meciului dintre Halep si Kerber a debutat cu un schimb de mingi de-a dreptul incredibil. Fiecare dintre cele doua a avut ocazia de a inchide punctul, insa acesta a fost castigat in cele din urma de Angelique Kerber, care a castigat pe serviciul Simonei Halep si a realizat primul break…

- Forma recenta a Simonei Halep, care s-a calificat in semifinalele de la Australian Open dupa victoria superba reusita in fata Karolinei Pliskova, 6-3, 6-2, i-a lasat cu gura cascata pe jurnalistii australieni. Partida dintre Simona Halep si Angelique Kerber va avea loc joi dimineata, de la ora 07:00.…

- Karolina Pliskova se asteapta ca Simona Halep sa fie eliminata in semifinale la Australian Open, de catre Angelique Kerber. "Nu cred ca Simona va castiga turneul. Kerber sta in drumul ei si este atat de buna", a spus Pliskova dupa meciul cu Halep.Amuzata, cehoaica a readus in discutie momentul…

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru prima data in semifinalele Australian Open, dupa ce a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-2, in 72 de minute, pe sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6. Simona Halep a declarat, dupa meci, ca totul a mers conform…

- Simona Halep e in semifinale la Australian Open! Cristian Tudor Popescu spune ca romanca a intrat pe teren cu o atitudine extraordinara in meciul cu Pliskova, dupa partida incredibila impotriva lui Lauren Davis."Bucuria din aceasta dimineata nu poate fi mai mare decat bucuria pe care am avut-o…

- Numarul 1 mondial Simona Halep este in sferturile de finala de la Australian Open, pentru a treia oara, dupa o victorie in doua seturi in fața lui Naomi Osaka. Presa internaționala lauda jocul romancei, observand faptul ca Simona nu a avut o adversara ușoara, in ciuda scorului cu care a caștigat partida.

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in sferturi la Australian Open dupa ce a trecut intr-un mod entuziasmant de Naomi Osaka, locul 72 WTA, scor 6-3, 6-2. (Detalii aici) Dupa meci, Halep a vorbit despre evoluția avuta in fața lui Naomi Osaka, despre tactica pe care a pus la punct cu echipa sa și…

- Presa internationala a scris, sambata, dupa ce Simona Halep s-a calificat in optimile Australian Open trecand de Lauren Davis dupa un meci de aproape patru ore, ca romanca este “marathon woman” si confruntarea dintre cele doua sportive a fost una epica, un “thriller”.

- Dumitru Haradau, presedintele turneului de la Bucuresti, spune ca Simona Halep n-ar mai fi reusit sa revina daca pierdea primul set in fata australiencei Destanee Aiava si este de parere ca succesul obtinut marti dimineata ii va fi de mare ajutor liderului mondial. "Daca am avut emotii la 5-2? Sigur…

- Caroline Wozniacki este una dintre jucatoarele care o pot depasi pe Simona Halep dupa Australian Open in clasamentul WTA. Favorita 2 la Meloburne, daneza a vorbit despre posibilitatea de a ajunge din nou pe primul loc, dar si despre jocul sau din ultimele luni. "Locul 1 e intotdeauna ceva special pentru…

- Jucatoarea Karolina Pliskova a explicat motivul pentru care a pierdut meciul cu Simona Halep din finala turneului demonstrativ de la Hua Hin. Sportiva din Cehia spune ca a fost bolnava si nu a putut da tot ce are mai bun."Imediat dupa ce am ajuns la Hua Hin nu m-am simtit bine, am fost atacata…

- Darren Cahill se ia de haterii Simonei Halep. ”Priviți-va mai bine pe voi inșiva”. „Priviți-va mai bine pe voi inșiva. Nu sunt de acord ca Simona ar trebui sa joace altfel. Eu mereu incerc sa o fac pe Simona sa devina mai buna. Sa ii spui sa stea mai mult in teren și sa joace mai agresiv e o prostie,…

- Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 4 WTA, a invins-o, sambata, pe letona Jelena Ostapenko, numarul 7 WTA, scor 6-1, 6-4, in semifinalele turneului demonstrativ de la Hua Hin (Thailanda). Pliskova o va intalni in ultimul act pe Simona Halep, liderul WTA.

- Toata lumea se asteapta ca Simona Halep sa sparga gheata in turneele de Grand Slam dupa ce a preluat sefia clasamentului. Nu si casele de pariuri, care ii dau sanse mici romancei la primul Mare Slem din 2018.