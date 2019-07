Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 3 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingandu-l fara emotii, cu 6-2, 6-3, 6-2, pe francezul Jo-Wilfried Tsonga, dupa mai putin de doua ore de joc, intr-o partida disputata sambata la All England Club. Nadal,…

Jucatoarele romane de tenis Irina-Camelia Begu si Monica Niculescu s-au calificat in optimile de finala ale probei de dublu feminin din cadrul turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingand in trei seturi, 6-3, 3-6, 6-0, cuplul Xinyun Han (China)/Oksana Kalasnikova (Georgia).

- Jucatoarele de tenis Irina-Camelia Begu si Monica Niculescu s-au calificat sambata in optimile de finala ale probei de dublu feminin din cadrul turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingand in trei seturi, 6-3, 3-6, 6-0, cuplul Xinyun Han (China)/Oksana Kalasnikova (Georgia).

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingand-o in doua seturi, 6-3, 6-4, pe germanca Julia Goerges, intr-o partida disputata sambata. Cele doua jucatoare s-au intalnit si anul trecut la All England…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, dubla campioana la Wimbledon, a atins sambata optimile de finala ale turneului britanic de Mare Slem, pentru prima oara dupa cinci ani, invingand-o in doua seturi, 6-3, 6-2, pe poloneza Magda Linette, la capatul unui meci care a durat 68 de minute. …

- Romanca Simona Halep o va avea ca adversara in optimile de finala ale turneului de tenis de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, pe tanara jucatoare americana Cori Gauff (15 ani), revelatia actualei editii a competitiei londoneze, care a invins-o cu 3-6, 7-6 (9/7), 7-5 pe slovena Polona…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Șlem de la Wimbledon, invingand-o in turul III pe bielorusa Victoria Azarenka (29 de ani, 40 WTA) scor 6-3, 6-1. Halep o va infrunta luni in optimi pe invingatoarea din partida Cori Gauff (15 ani, 273 WTA) - Polona…