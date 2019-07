Stiri pe aceeasi tema

- SIMONA HALEP - CORI GAUFF LIVE la WIMBLEDON. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. Romanca Simona Halep o va avea ca adversara in optimile de finala ale turneului de tenis de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al...

- SIMONA HALEP VICTORIA AZARENKA 6-3, 6-1. Meciul SIMONA HALEP - VICTORIA AZARENKA este programat pe terenul central de la Wilbmedon 2019 si va incepe in jurul orei 18:05, dupa terminarea meciului Kevin Anderson (8 ATP) - Guido Pella (26 ATP). EUROSPORT transmite, vineri, in jurul orei 18:05, LIVE…

- SIMONA HALEP KIKI BERTENS LIVE STREAM VIDEO ONLINE FINALA MADRID OPEN 2019. SIMONA HALEP va ajunge pentru a treia oara nr. 1 WTA daca va castiga FINALA MADRID OPEN 2019, in timp ce KIKI BERTENS va face un salt in clasamentul WTA pana pe locul 4, in cazul unei victorii. Digi Sport transmite, sambata,…

- SIMONA HALEP KIKI BERTENS LIVE STREAM VIDEO ONLINE FINALA MADRID OPEN 2019. SIMONA HALEP va ajunge pentru a treia oara nr. 1 WTA daca va castiga FINALA MADRID OPEN 2019, in timp ce KIKI BERTENS va face un salt in clasamentul WTA pana pe locul 4, in cazul unei victorii. Digi Sport transmite, sambata,…

- SIMONA HALEP BELINDA BENCIC LIVE STREAM ONLINE VIDEO MADRID 2019. Simona Halep - Belinda Bencic s-a mai jucat de trei ori pana acum in circuit. Elvețianca este in avantaj, conducand cu 2-1. Primul meci a avut loc la Wimbledon 2014, Simona Halep - Belinda Bencic 6-4, 6-1. Primul succes al elvetiencei…

- SIMONA HALEP BELINDA BENCIC LIVE STREAM ONLINE VIDEO MADRID 2019. Simona Halep - Belinda Bencic s-a mai jucat de trei ori pana acum in circuit. Elvețianca este in avantaj, conducand cu 2-1. Primul meci a avut loc la Wimbledon 2014, Simona Halep - Belinda Bencic 6-4, 6-1. Primul succes al elvetiencei…

- SIMONA HALEP BELINDA BENCIC LIVE STREAM ONLINE VIDEO MADRID 2019. Simona Halep - Belinda Bencic s-a mai jucat de trei ori pana acum in circuit. Elvețianca este in avantaj, conducand cu 2-1. Primul meci a avut loc la Wimbledon 2014, Simona Halep - Belinda Bencic 6-4, 6-1. Primul succes al elvetiencei…

- SIMONA HALEP JOHANNA KONTA LIVE STREAM VIDEO ONLINE MADRID OPEN. Partida SIMONA HALEP JOHANNA KONTA din turul doi la MADRID OPEN este prima a zilei pe Arena "Manolo Santana" și va incepe la ora 13:00, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT. SIMONA HALEP JOHANNA KONTA LIVE STREAM VIDEO ONLINE…