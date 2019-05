Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 7 WTA si cap de serie 4, a castigat, duminica, turneul de la Roma, cu premii de 3,4 milioane de euro. Ca urmare a acestui succes, Pliskova o va depasi pe Simona Halep in clasamentul mondial, conform News.ro.Citește și: Mihai Tudose intra la RUPERE in…

- Jucatoarea olandeza Kiki Bertens, locul 4 WTA si favorita 6, a fost eliminata, sambata, de britanica Johanna Konta, numarul 42 mondial, in semifinalele turneului de la Roma, transmite news.ro.Daca ar fi ajuns in finala, Bertens ar fi trecut pe locul 2 WTA, ocupat in prezent de Simona Halep.…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a caștigat din premii 810.108 $ in 2019. Romanca e departe de Naomi Osaka (1 WTA), liderul ierarhiei cu 3.259.334 $. Urmatorul turneu la care va participa Simona Halep este cel de la Madrid, din perioada 7 - 13 mai. 1. Naomi Osaka a dat lovitura cu titlul caștigat la…

- Comentatorul de tenis Cristian Tudor Popescu a explicat la Digi24 ce s-a intamplat in semifinala pierduta dramatic de Simona Halep la Miami Open 2019, acolo unde a intalnit-o pe Karolina Pliskova din Cehia. Jucatoarea romana a inceput bine partida, dar apoi a avut din nou o cadere din care nu și-a mai…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost invinsa in doua seturi, 7-5, 6-1, de Karolina Pliskova din Cehia, in noaptea de joi spre vineri, in semifinalele turneului WTA de la Miami (Statele Unite), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari. Reprezentanta tarii noastre s-a inclinat dupa o ora si…

- ​Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 7 WTA si favorita 5, s-a calificat, noaptea trecuta, în semifinalele turneului Miami Open, faza în care o va întâlni pe Simona Halep, numarul 3 mondial si favorita 2, transmite News.ro.Pliskova a învins-o în sferturile…

- Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) a pierdut deja o poziție in clasamentul mondial. Romanca poate cadea pana pe locul 5, in funcție de rezultatele pe care le vor obține Elina Svitolina, Karolina Pliskova și Angelique Kerber in continuarea turneului de la Indian Wells. Elina Svitolina (25 de ani) e la…

- In paralele cu turneul del a Dubai, unde le avem pe Simona Halep la simplu și pe Raluca Olaru la dublu, la Budapesta se disputa Hungarian ladies Open. La competiția dotata cu premii totale de $250,000$ participa Irina-Camelia Begu, Sorana Cirstea și Ana Bogdan. In primul tur, Sorana Cirstea, 28 de ani,…