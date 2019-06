Stiri pe aceeasi tema

- Eliminata in sferturile de finala ale turneului Roland Garros, acolo unde avea de aparat trofeul castigat anul trecut, Simona Halep (27 de ani) se afla in cadere libera in clasamentul WTA. Campioana noastra a ajuns pe locul 8 in ierarhia mondiala, cu 5 pozitii mai jos fata de cea pe care era inainte…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a fost invinsa de americanca Amanda Anisimova (17 ani, 51 WTA), scor 2-6, 4-6, in sferturile de finala de la Roland Garros. Adolescenta din America și-a etalat trairile și a complementat-o pe romanca. Amanda Anisimova va juca in semifinalele Roland Garros cu australianca…

- Surpriza de proporții la Roland Garros. Simona Halep a fost invinsa fara drept de apel de americanca Amanda Anisimova, in sferturile de finala ale turneului parizian. Tenismena in varsta de doar 17 ani a dispus in doua seturi de constațeanca, scor 6-2, 6-4.

- Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), una dintre principalele contracandidate ale Simonei Halep (27 de ani, 3 WTA) la trofeul de la Roland Garros, a fost eliminata in turul III de compatrioata Sofia Kenin (20 de ani, 35 WTA), scor 2-6, 5-7, dupa o ora și 33 de minute de joc. Williams, de trei ori campioana…

- Serena Williams (37 de ani, 10 WTA) joaca la Roland Garros cu o accidentare dureroasa la genunchi, afirma antrenorul Patrick Mouratoglou. Simona Halep - Magda Linette e liveTEXT AICI dupa ora 19:00! Serena a avut emoții doar 34 de minute in actuala ediție de pe zgura pariziana, in primul set contra…

- Perechea Irina Bara/Dalila Jakupovic (Romania/Slovenia) a fost eliminata, joi, in primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros, relateaza News.ro.Citește și:Vești bune pentru Simona Halep: organizatorii turneului de la Eastbourne i-au oferit un wild card Cele…

- Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) este favorita lui Mats Wilander la caștigarea Roland Garrros 2019 și ar vrea o finala contra americancei Serena Williams (37 de ani, 11 WTA). Wilander a venit in Romania in calitate de reprezentant al Eurosport, postul TV care va transmite Roland Garros in perioada 26…

- Fostul lider mondial domina clar în punctajul obținut pe zgura în ultimii ani și are aproape un numar dublu de puncte câștigate fața de Serena Williams, a doua clasata. Românca a strâns 8.107 puncte în ultimii ani pe zgura și are un avans de aproape 3.000 de puncte…