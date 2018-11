Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a ramas fara antrenor, dupa ce Darren Cahill a anuntat ca isi ia un an de pauza, dar nu duce lipsa de oferte. Pana cand numarul 1 mondial va incepe cautarile pentru aducerea unui nou tehnician, Florin Segarceanu s-a autopropus sa o antreneze.

- Simona Halep și Darren Cahill au intrerupt colaborarea, iar liderul mondial este in cautarea unui antrenor. Aflat in acest moment in funcția de capitan nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Florin Segarceanu este de parere ca liderul mondial are nevoie de un antrenor. "Nu se poate la nivelul asta…

- Liderul mondial Simona Halep i-a multumit antrenorului Darren Cahill pentru colaborarea de patru ani, dupa ce acesta a anuntat ca renunta la pregatirea sportivei romane din motive personale. "Iti multumesc atat de mult Darren Cahill pentru munca imensa si incredibilul srpijin pe care mi l-ai acordat…

- Siomna Halep i-a facut fericiți și cațiva copii care practica inotul și tenisul la Stejarii Country Club. Simona le-a dat cadou micuților sportivi tricouri cu chipul ei. Liderul mondial WTA i-a facut o surpriza și fiicei antrenorului sau, Darren Cahill. Numarul 1 mondial i-a oferit Tahliei Cahill unul…

- Simona Halep revine in circuitul WTA peste 12 zile. Dupa ce a fost eliminata in turul I la US Open, romanca va debuta la turneele asiatice odata cu intrecerea de la Wuhan. Aici, Simona nu-l va avea alaturi pe Darren Cahill, antrenorul australian care a dus-o pe culmile tenisului mondial.

- Simona Halep a ieșit in evidența doar in mod negativ in primul tur de la US Open, cand a fost eliminata de Kaia Kanepi (33 de ani/44 WTA), scor 2-6, 4-6. Liderul mondial a avut o criza de nervi in setul doi și a lovit cu racheta de pamant. Pentru un astfel de gest Simona ar putea fi amendata cu o suma…

- Simona Halep e in semifinale la Cincinnati, dupa ce a trecut de ucraineanca Lesia Tsurenko, 29 de ani, 44 WTA, scor 6-4, 6-1. Liderul WTA o va intalni diseara, nu inainte de ora 23:00, pe bielorusa Aryna Sabalenka (34 WTA), in direct pe TV Digi Sport 2 și liveTEXT pe GSP.ro. Pentru prima data, in aceasta…

- SIMONA HALEP LESIA TSURENKO LIVE VIDEO ONLINE STREAMING Digi Sport: Halep s-a impus cu scorul de 7-5, 6-4, intr-o ora si 29 minute cu Ashleigh Barty. Meciul ar fi trebuit sa aiba loc noaptea trecuta, dar a fost amanat din cauza ploii pentru astazi, la ora 18.00. Chiar si cu aceasta amanare, confruntarea…