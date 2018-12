Simona Halep, castigatoare in ancheta pentru cea mai frumoasa lovitura a anului in circuitul WTA

Stiri pe aceeasi tema

- Romanca Simona Halep, numarul unu mondial, a fost desemnata castigatoarea anchetei pentru cea mai frumoasa lovitura a anului 2018 in circuitul profesionist feminin de tenis (WTA). Halep a iesit invingatoare cu o minge trimisa in cros peste fileu dintr-un unghi foarte mic la meciul sau cu Agnieszka Radwanska…

- Romanca Simona Halep, numarul unu mondial, este una dintre cele patru finaliste ale anchetei pentru cea mai frumoasa lovitura a anului 2018 in circuitul profesionist feminin de tenis (WTA), alaturi de poloneza Agnieszka Radwanska, de taiwaneza Su-Wei Hsieh si de tunisianca Ons Jabeur. …

- Simona Halep, locul I WTA, este nominalizata cu doua reusite in ancheta pentru lovitura anului, efectuata de asociatia jucatoarelor profesioniste. WTA a impartit reusitele anului in doua grupe, A (ianuarie - mai) si B (iunie-octombrie).

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost desemnata castigatoare a premiului de Favorita a Fanilor in circuitul WTA, ancheta realizata pe site-ul Asociatiei Jucatoarelor Profesioniste de Tenis. Dupa ce a terminat pentru al doilea an la rand pe prima pozitie in…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, care va termina anul pe primul loc in clasamentul mondial, la fel ca si in 2017, domina o ancheta a celor mai bune lovituri din tenisul feminin, realizata de prestigiosul New York Times, scrie agerpres.ro.