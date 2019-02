Stiri pe aceeasi tema

- SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Conform regulamentului Fed Cup, cele mai bune jucatoare ale celor doua echipe care se confrunta in Cupa Federatiei nu pot juca una contra celeilalte pana in a doua zi de concurs. Asadar, Simona Halep, racheta numarul 1 a Romaniei, si Karolina…

- Astazi la Ostrava, Romania incearca sa treaca de reprezentativa Cehiei si sa se califice in semifinalele Fed Cup. Simona Halep si Mihaela Buzarnescu vor da piept cu Karline Pliskova, respectiv Katerina Siniakova.

- Azi se decide invingatoarea duelului Cehia - Romania din turul I al Grupei Mondiale la Fed Cup. Dupa prima zi, scorul este egal, 1-1. In primul meci al zilei, de la ora 14:00, se vor intalni cele mai bune jucatoare ale ambelor echipe: Simona Halep, locul 3 WTA, și Karolina Pliskova, locul 5. Cum dupa…

- Cehia și Romania vor juca in acest weekend in turul I al Grupei Mondiale, la Ostrava. Partidele vor fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport și TV Telekom Sport. Potrivit regulamentului Fed Cup, Simona Halep, locul 1 WTA, și Karolina Pliskova, locul 5 WTA, nu pot juca sambata, in prima zi…