- Simona Halep (locul 7 WTA) și americanca Serena Williams (10 WTA) se infrunta in acest moment in finala turneului pe iarba de la Wimbledon. Romanca lupta pentru al doilea grand slam din cariera, in timp ce americanca pentru numarul 24. Simona Halep a caștigat primul set cu 6-2.

- A mai ramas puțin timp pâna la duelul Simonei cu Elina din semifinalele de la Wimbledon, iar Mats Wilander este de parere ca Halep are toate armele necesare pentru a o învinge pe Svitolina. "Halep este mai buna ca ea la orice capitol, deci Svitolina trebuie sa fie creativa", a…

- Meciul de tenis dintre Simona Halep si Cori Gauff din optimile Wimbledon 2019, pentru un loc in sferturile celui de-al treilea turneu de Mare Slem al anului, s-a incheiat cu victoria romancei, care a pus capat astfel parcursului remarcabil al tinerei americance. Simona Halep, locul 7 WTA, a invins-o,…

- SIMONA HALEP KIKI BERTENS LIVE STREAM VIDEO ONLINE FINALA MADRID OPEN 2019. SIMONA HALEP va ajunge pentru a treia oara nr. 1 WTA daca va castiga FINALA MADRID OPEN 2019, in timp ce KIKI BERTENS va face un salt in clasamentul WTA pana pe locul 4, in cazul unei victorii. Digi Sport transmite, sambata,…