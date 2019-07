Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (locul 7 WTA) și americanca Serena Williams (10 WTA) se infrunta in acest moment in finala turneului pe iarba de la Wimbledon. Romanca lupta pentru al doilea grand slam din cariera, in timp ce americanca pentru numarul 24. Simona Halep a caștigat primul set cu 6-2.

- Simona Halep joaca importriva Serenei Williams in finala de la Wimbledon, intr-un meci așteptat cu sufletul la gura de milioanele de fani al sportului alb din Romania și din toata lumea. Serena Williams a caștigat tragerea la sorți și a ales sa serveasca. Simona a inceput perfect partida și a reușit…

- Ambasada Statelor Unite de la București a postat pe contul de Facebook un mesaj cu ocazia finalei turneului feminin de la Wimbledon dintre Simona Halep și Serena Williams. Oficialii ambasadei spun ca nu vor susține niciuna dintre finaliste deoarece țin la amandoua. Postarii ii este atașat un colaj foto…

- SIMONA HALEP SERENA WILLIAMS. Va fi pentru a doua oara cand cele doua vor asista la meciuri de la Wimbledon in acest an, dupa ce Kate Middleton a fost prezenta in ziua a doua a competitiei, iar Meghan Markle in a patra zi. SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS este finala de la Wimbledon 2019. Meciul…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) se va duela cu Serena Williams (37 de ani, 11 WTA) in finala Wimbledon 2019. Meciul va fi sambata, de la ora 16:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Eurosport. Ion Țiriac, președintele Federației Romane de Tenis, a vorbit despre finala Wimbledon și despre cum ar trebuie…

- Simona Halep s-a calificat in premiera in ultimul act al turneului de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Barbora Strycova cu scorul 6-1, 6-2. La conferința de presa de dupa meci, romanca a declarat ca finala cu Serena Williams va fi o mare provocare, dar ca are incredere in șansa ei. Cu o atitudine…

- WIMBLEDON 2019 // Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) va juca in marea finala de la Wimbledon contra americancei Serena Williams (37 de ani, locul 10 WTA). Va fi cea de-a 11-a confruntare dintre cele doua, americanca impunandu-se de noua ori. Finala Serena Williams - Simona Halep va avea loc sambata, de…

- Singurul roman care a mai jucat finale la Wimbledon, la simplu, Ilie Nastase, a declarat, joi, ca Simona Halep are prima sansa la castigarea turnelului londonez chiar si daca va evolua contra Serenei Williams.