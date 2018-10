Simona Halep, cadou de peste 100.000 DE EURO. "M-am relaxat, pot sa spun!

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 1 WTA, a fost eliminata de Dominika Cibulkova, locul 31 WTA, in turul II al turneului de la Wuhan, China, scor 0-6, 5-7. (Detalii AICI) Romanca a reacționat dupa meci, nu e dezamagita, ba chiar e mulțumita și are incredere in jocul ei in privința partidelor urmatoare. "Vreau sa…

- Angelique Kerber (3 WTA) este a doua jucatoare calificata la Turneul Campioanelor de la Singapore. Ea o urmeaza pe Simona Halep (1 WTA). Ediția din 2018 a Turneului Campioanelor se desfașoara in perioada 21-28 octombrie. Nemțoaica, campioana la US Open in 2016, a fost eliminata in turul III de la Flushing…

- Un barbat din Indonezia i-a platit fostei soții, in urma procedurii de divorț, despagubiri de peste 10.000 de euro. El a adus banii sub forma de marunțiș, depunand in fața instanței 13 saci de panza plini cu 890 de kilograme de monede, scrie AFP, citat de Agerpres . Pentru a plati despagubirile la care…

- Gabriela Scutea și-a depus candidatura pentru șefia DNA, vineri, in ultima zi de depunere a candidaturilor pentru șefia DNA . Fostul secretar de stat in Ministrul Justiției este al treilea candidat inscris in cursa pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție. Scutea a fost numita…

- Porsche 911 Carrera 4 GTS este un model ce o masina cu prezenta sportiva pe strazi. Exemplarul inclus in Tiriac Collection apartine Simonei Halep, aceasta primind-ul din partea organizatorilor Turneului Campionaleor de la Singapore pentru performanta de a ajunge numarul 1 mondial in tenisul feminin.…

- Galeria Țiriac Collection iși deschide porțile, miercuri (8 august), pentru patru noi unitați inedite de tip Porsche 911. Galeria va include modelele: Porsche 911 GT2 RS, Porsche 911 Carrera 4 GTS , aparținand Simonei Halep și inclus in exclusivitate in galeria auto privata Țiriac Collection, Porsche…

- Ce au facut Ion Țiriac și Simona Halep. ”Simo” și-a oferit mașina pentru Țiriac Collection. Galeria omului de afaceri iși deschide porțile miercuri, urmand a include 4 noi unitați inedite de tip Porsche 911. Astfel, incepand cu aceasta saptamana, galeria va include modelele Porsche 911 GT2 RS, Porsche…

- Nebunia Simonei Halep. A ”zburat” pe circuitul lui Titi Aur cu 200 km/ h! A marturisit ca a luat permisul abia din a treia incercare. Simo, look nou! Simona a facut spectacol pe circuit. Ea a marturisit ca-i place la nebunie viteza, iar miercuri a a zburat intr-o mașina de peste 500 de cai putere!…