- Simona Halep - Aliaksandra Sasnovich va avea loc, luni, incepand cu ora 15:00, pe terenul 1 de la All England Club. Simona Halep, cadou-surpriza de la Nike. Cum o va ajuta la Wimbledon FOTO Pe terenul 6, in al doilea meci al zilei, Mihaela Buzarnescu, 47 WTA, o va intalni pe Jessica…

- Darren Cahill (53 de ani), fostul antrenor al Simonei Halep, este increzator ca romanca se poate impune la Wimbledon, deși suprafața de iarba nu este favorita jucatoarei noastre. Prezent la Sports Festival Cluj, Darren Cahill a vorbit despre viitorul Simonei Halep și participarea acesteia la turneul…

- Angelique Kerber, 31 de ani, locul 5 WTA, a cedat cu 4-6, 2-6 in fața rusoaicei Anastasia Potapova, 18 ani, locul 81 WTA, in primul tur la Roland Garros. Nemțoaica este tripla caștigatoare de turnee de Mare Șlem: Australian Open 2016, US Open 2016 și Wimbledon 2018. Kerber nu a putut juca la nivelul…