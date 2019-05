Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea elvetiana de tenis Belinda Bencic va fi adversara Simonei Halep in semifinalele turneului de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale in valoare de 7.021.128 dolari, dupa ce a trecut joi in sferturi de japoneza Naomi Osaka, liderul mondial, 3-6, 6-2, 7-5. Belinda Bencic, locul…

- Naomi Osaka a condus cu 5-3 în setul decisiv al partidei cu Belinda Bencic (Elveția, 18 WTA), însa nu a reușit sa închida partida. Mai mult decât atât, nipona a cedat urmatoarele patru game-uri și a fost eliminata în sferturile de la Madrid (6-3, 2-6, 5-7). Bencic…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului de la Madrid dupa victoria in fața lui Ashleigh Barty (23 de ani, 9 WTA), scor 7-5, 7-5. Simona Halep va juca in semifinale impotriva caștigatoarei dintre Naomi Osaka (1 WTA) și Belinda Bencic (18 WTA). Jucatoarea din Australia…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, locul 9 mondial, va fi adversara romancei Simona Halep in sferturile de finala ale turneului de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale de 7.021.128 dolari, dupa ce a trecut in optimi de kazaha Iulia Putinteva, cu 4-6, 6-1, 6-2. Barty, 23 de ani, cap de…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, o va intalni joi pe elvetianca Belinda Bencic in sferturile de finala ale turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale...

- Simona Halep a pașit in finala ediției 2019 a turnelui de la Doha. Pentru trofeu se va lupta, maine, cu Elise Mertens, care a dispus in semifinale de germanca Angelique Kerber. Simona Halep - Elise Mertens 0-0 (sambata, ora 17.00, Digi 1) Belgianca a trecut de Kerber dupa o lupta intinsa pe durata…