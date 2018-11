Stiri pe aceeasi tema

- Aflat de mai multe la zile la Timișoara, filosoful Mihai Șora a fost prezent vineri la Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga”, la fostul sau The post Filosoful Mihai Șora, in vizita la Colegiul Național „C. D. Loga” appeared first on Renasterea banateana .

- Victor Slav nu se mai gandește deloc la Bianca Dragușanu. Prezentatorul TV a inceput sa iasa in cluburi și sa petreaca pana dimineața. Toate ca toate ... The post Bianca Dragusanu e istorie! Victor Slav are o noua iubita, care l-a insotit la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Greutatea cu care firmele din Timisoara isi gasesc angajati este binecunoscuta. Cum forta de munca locala este cam epuizata, sunt aduse "intariri" ... The post Criza de personal genereaza discriminare intre olteni si banateni. Ce s-a intamplat la o multinationala din Timisoara appeared first on Renasterea…

- De ani de zile, Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) se confrunta cu problema locurilor de cazare in camine, care sunt insuficiente. The post Construirea noului camin al Universitații de Vest treneaza appeared first on Renasterea banateana .

- Cadavrul a fost zarit luni, in jurul orei pranzului, plutind pe apa. Trupul barbatului, in varsta de 53 de ani, a fost dus la IML pentru autopsie. The post Boitar gasit mort intr-o balta de langa Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Locuitorii din capitala Banatului resimt, de ani buni, efectele poluarii orașului in care traiesc, manifestate cu precadere in dezvoltarea unor afecțiuni ... The post Traficul rutier, principala cauza a poluarii din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- In perioada 29 august-1 septembrie 2018, in... The post Filme de calitate, intr-un festival la Timișoara. Intrarea este libera. Vezi programul complet al manifestarii appeared first on Renasterea banateana .

- 60 de elevi olimpici și șefi de promoție in liceele lor se vor reuni la Universitatea de Vest din Timișoara, in cadrul școlii de vara Youth Elite, proiect derulat de UVT in perioada 2-9 septembrie. Actiunea ofera celor prezenti sa afle ce inseamna sa lucrezi intr-o companie de top. Elevii…