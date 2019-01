Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) va juca in turul secund de la WTA Sydney impotriva lui Ashleigh Barty (22 de ani, 15 WTA) miercuri dimineața, in jurul orei 06:00, in direct la TV Digi Sport 2 și liveTEXT pe GSP.ro. Australianca Barty s-a impus in turul precedent in fața letonei Jelena Ostapenko, scor…

- Anul acesta, Halep pornește pe traseul circuitului WTA in a doua saptamana, alegand turneul de la Sydney drept punct de start. Concursul de categorie Premier va avea un tablou nespus de puternic, cu 8 campioane de Mare Șlem pe lista. Romanca va fi in capul grilei, iar alaturi de ea se vor gasi Angelique…

- Simona Halep, locul 1 WTA, și-a aflat adversara din turul II al turneului de la Moscova. Simona Halep, care nu a jucat in turul I, se va duela cu rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova, locul 40 WTA. Meciul va avea loc miercuri, organizatorii urmand sa anunțe ora de start, și va fi liveTEXT pe GSP.RO și…

- Simona Halep a plecat, vineri dimineața, spre Moscova, unde va participa la Kremlin Cup, competiție care va avea loc în perioada 15-20 octombrie. Liderul WTA s-a tratat în ultima perioada, în România, de hernie de disc. "Obiectivul este sa fac maximum, dar în…