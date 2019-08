Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan (26 ani) a reusit, marti, sa treaca de primul tur al calificarilor de la ultimul turneu de Mare Slem al anului – US Open, care se desfasoara la New York, in Statele Unite ale Americii. Sportiva din Sinaia, aflata pe locul 141 in clasamentul mondial…

- Stere Halep, tatal Simonei Halep, a fost prezent la meciul Concodia - Farul 2-1, la Chiajna, si la finalul partidei a vorbit despre situatia medicala în care se afla fiica sa. Fostul lider mondial s-a plâns de dureri la tendonul lui Ahile dupa turneul de la Toronto, abandonat în faza…

- Simona Halep se afla in Statele Unite ale Americii, acolo unde va participa in aceasta saptamana la turneul WTA de la Cincinnati. Tenismena constanteana nu se afla intr-o forma fizica foarte buna, insa din punct de vedere sentimental sta excelent. Simona a fost surprinsa intr-o fotografie in care purta…

- Fosta jucatoare de tenis Chris Evert a declarat ca Simona Halep a avut drept arma principala în finala de la Wimbledon cu Serena Williams modul în care s-a miscat pe teren, potrivit News.ro. "A fost o stralucitoare expunere a Simonei Halep. Era cunoscuta ca o jucatoare care da totul…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) a cucerit cel de-al doilea trofeu de Grand Slam din cariera, dupa ce a invins-o pe Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2, in ultimul act de la Wimbledon. Sportiva noastra a cazut in genunchi dupa ultimul punct și abia atunci și-a dat seama ceea ce a…

- "Rugaciunea e de la inceput pana la final. Mai mult ma concentrez la rugaciune decat la jocul ei. Eu ma uitam la ea din puscarie si ma rugam in lacrimi. Imi parea rau de ea. Spuneam Doamne da sa joace intr-o finala de Grand Slam si sa o bata pe Serena. Sa o bata pe Serena o data, dar sa o…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, fost lider mondial, se afla, incepand de luni, pe locul 8 WTA, sportiva din Romania coborand nu mai puțin de cinci locuri in clasament dupa eliminarea din sferturile turneului de Grand Slam de la Roland Garros, relateaza mediafax.Vezi și: Un indragit…

- Reusita sezonului 2018, cel mai bun din cariera de pana acum a Simonei Halep incheiat pe locul intai mondial , a fost data si de cucerirea trofeului la Roland Garros, primul turneu de Grand Slam in care a triumfat campioana din Constanta. Fanii sai din intreaga lume ii tin pumnii si la editia 2019,…