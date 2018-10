Simona Halep are hernie de disc și ar putea să rateze Turneul Campioanelor &"Buna tuturor. Doream sa va ofer un rapid update. Am facut RMN la spate si am aflat ca am hernie de disc. Voi discuta cu doctorii în zilele urmatoare, dar sper sa revin cât mai curând. Va voi tine la curent cu noutatile. Va multumesc pentru sustinere&", a scris Halep pe conturile sale de socializare. Halep a abandonat, duminica, în prima runda a turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii totale de 8.285.274 dolari, dupa ce Ons Jabeur (Tunisia) câstigase primul set cu 6-1. Românca (27 ani), afectata de problemele pe care le are la… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

