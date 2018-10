Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a devenit tablou! Nicu Covaci, fondatorul trupei Phoenix, a pictat-o! Covaci a revenit, marți, in studioul Sport Total FM, in calitate de invitat al emisiunii ”Fluier final” moderata de Narcis Drejan. Ajuns la varsta de 71 de ani, deși traiește in Spania, Nicu Covaci viziteaza des Romania,…

- Antrenamentul liderului WTA, Simona Halep, de dinaintea debutului la turneul de la Wuhan din China a fost intrerupt, duminica, pentru cateva minute dupa ce sportiva din Romania a acuzat dureri de spate.

- Antrenorul Gheorghe Hagi a facut o scurta analiza a performanțelor Simonei Halep, in cadrul unei conferințe de presa, dupa ce a fost intrebat de jurnaliști ce parere are despre tenismena noastra.

- Simona Halep (1 WTA) a pierdut aseara finala de la Cincinnati in fața olandezei Kiki Bertens, deși a avut o minge de meci in setul 2. Liderul mondial a cedat cu 6-2, 6-7 (6), 2-6, la capatul unui meci extrem de echilibrat, care a durat doua ore și 9 minute. Dupa meci, jurnalistul Cristian Tudor Popescu…

- Romania ar putea avea doua jucatoare la Turneul Campioanelor de la Singapore. Gratie triumfului de la San Jose, Mihaela Buzarnescu va urca, de luni, pe pozitia 13 a clasamentului WTA pe anul 2018. Astfel, ea are sanse mari sa o insoteasca pe Simona Halep la competitia care incheie anul.

- Rafael Nadal și Juan Martin del Potro au fost protagoniștii unei partide epice, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon. Dupa un spectacol total, care a durat patru ore și 52 de minute, spaniolul s-a impus cu 7-5, 6-7 (7), 4-6, 6-4, 6-4. Fanii tenisului, antrenori, jucatori și…

- Spaniola, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, a fost intrecuta dupa un meci care a durat o ora si 52 de minute. Muguruza era pe partea de tablou a Simonei Halep si ar fi putut juca impotriva romancei in semifinale. Din Top 10 WTA, mai sunt in competitie, in turul al treilea, Simona…

- Johanna Konta, jucatoarea care anul trecut a eliminat-o pe Simona Halep in sferturile de finala, a fost invinsa, joi, in turul al doilea al turneului de la Wimbledon, anunța News.ro. Konta era pe partea de tablou a Simonei Halep si o putea intalni pe jucatoarea romana in optimi.