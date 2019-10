Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep va participa la Turneul Campioanelor, competitie care se va desfasura in perioada 27 octombrie-3 noiembrie.Tenismena constanteana este cotata cu ultima sansa la cucerirea prestigiosului trofeu de catre jurnalistii americani de la ESPN.Presa de peste ocean anunta ca Bianca Andreescu si Naomi…

- Simona Halep (28 de ani, 5 WTA) va avea o echipa numeroasa la Turneul Campioanelor. Campioana de la Wimbledon a vorbit despre rolurile pe care le vor avea Darren Cahill și Daniel Dobre. Turneul Campioanelor, gazduit in premiera de Shenzhen (China), se va disputa in perioada 27 octombrie - 3 noiembrie.…

- *Simona Halep a tot anuntat in ultima perioada ca Darren Cahill va reveni in echipa ei odata cu debutul noului sezon (2020). Australianul a postat insa ieri pe Instagram o fotografie in care anunta ca va pleca din nou la drum. Cahill va fi, pana la urma, alaturi de fostul lider mondial la Shenzhen,…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, detinatoarea trofeului, a devenit a saptea sportiva care si-a asigurat prezenta la Turneul Campioanelor, care va avea loc la Shenzhen (China), intre 27 octombrie si 3 noiembrie, potrivit site-ului WTA. Svitolina, care a cucerit trofeul la…

- Simona Halep si Bianca Andreescu, campioanele de la Wimbledon si US Open, li s-au alaturat primelor doua sportive calificate pentru intrecerea de la Shenzhen, Ashleigh Barty si Karolina Pliskova. Turneul Campioanelor, programat in perioada 27 octombrie – 3 noiembrie 2019, pune la bataie cel mai mare…

- Desi a avut cinci calificari anterioare la Turneul Campioanelor, Halep nu a participat decat la patru editii. Anul trecut, ea a fost nevoita sa declare forfait din cauza unei accidentari la spate (hernie de disc). Si in acest an participarea ei la finala sezonului este in pericol. Ea a suferit o accidentare…

- Simona Halep a ales sa-și serbeze cei 28 de ani pe care ii implinește vineri pe Marele Zid chinezesc. Insoțita de staff, dar și de prietenul sau, Toni Iuruc, Simona a petrecut cateva ore pe impozanta construcție asiatica. Simona a ”carat” pe Marele Zid și o sticla de șampanie, pe care a desfacut-o,…

- Puștoaica teribila a tenisului feminin actual, Bianca Andreescu, conduce topul celor mai mari caștiguri la zi, din premiile obținute din sportul alb pe 2019. Canadianca ale caror origini sunt romanești a avut un an fabulos, in care a caștigat Indian Wells, Rogers Cup și, mai ales, US Open. A ajuns multimilionara…