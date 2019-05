Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani,3 WTA) a plecat in aceasta dimineața spre Madrid, unde va participa la turneul lui Ion Țiriac, in perioada 4-11 mai. „Ma simt bine, m-am antrenat foarte bine dupa Fed Cup, meciurile din Franța m-au ajutat foarte mult la incredere, consider ca sunt pregatita pentru acest sezon…

- Simona Halep petrece Pastele la Constanta, alaturi de familie si de cei apropiati.Dupa efortul istovitor din semifinala de Fed Cup cu Franta, marea campioana a luat o pauza, pentru a se reface in vederea competitiilor viitoare, primul fiind turneul de la Madrid.Acasa, in aceste zile, Simona s a intalnit…

- Clopote de jale au rasunat aseara in semn de omagiu pentru Catedrala Notre-Dame din capitala franceza. Peste o suta de biserici din Franta, precum si din Madrid, Atlanta sau Chicago s-au solidarizat cu drama poporului francez.

- "Lumea nu a uitat minciunile cinice folosite de Rusia pentru a-si justifica agresiunea si a-si masca tentativa de anexare a unui teritoriu ucrainean", a adaugat el. La 27 februarie, Parlamentul Crimeei, asupra caruia un comando rus a preluat controlul in urma unor confruntari armate intre combatanti…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, va participa la Congresul Socialistilor Europeni de la Madrid. 'Cat de important este ca un demnitar, un om politic sa dea informații corecte? Saptamana trecuta Victor Ponta spunea ca Viorica Dancila și Liviu Dragnea nu au fost invitați la Intalnirea…

- SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Conform regulamentului Fed Cup, cele mai bune jucatoare ale celor doua echipe care se confrunta in Cupa Federatiei nu pot juca una contra celeilalte pana in a doua zi de concurs. Asadar, Simona Halep, racheta numarul 1 a Romaniei, si Karolina…

- Membrii ALDE Sibiu sustin ca nu vor migra la Pro Romania, infirmand astfel cele spune joi, intr-o conferinta de presa, de deputatul Daniel Constantin. "Avand in vedere declaratiile cu rol de dezinformare ale domnului Daniel Constantin, facute in cadrul conferintei de presa de la Sibiu, joi…

- Se crede despre Raci ca ar fi zodia aproape perfecta. Persoane nascute sub acest semn zodiacal merita tot respectul, asta pentru ca sunt oameni loialo, pe care poți sa te bazezi și care te ajuta fara sa aștepte recompense. Daca ai un partener de viața nascut in zodia Rac, ai pus mana pe o comoara.