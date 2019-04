Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea Simona Halep a declarat, la revenirea in tara dupa semifinala de Fed Cup cu Franta si retragerea de la turneul de la Stuttgart, ca are mici probleme la sold, de la cazatura din confruntarea cu sportiva Caroline Garcia.“Sunt doar obosita, a fost o saptamana grea la Fed Cup. Mici…

- Irina Begu s-a accidentat in finalul meciului cu Pauline Parmentier, duminica, 21 aprilie, la Rouen, in al patrulea meci din semifinalele Fed Cup. Partida a fost castigata de jucatoarea din Franta in trei seturi, cu scorul 6-3, 2-6, 6-2, relateaza Mediafax.Citește și: Anunț ȘOC - Halep se…

- Simona Halep a hotarat sa se retraga din turneul de la Stuttgart, programat in aceasta saptamana in Germania. Sportiva noastra a invocat o accidentare suferita in duelul cu Franta din semifinalele Fed Cup. "M-am accidentat in primul set cu Garcia. Nu am fost pregatita sa joc aici. Sunt epuizata si mental…

- Simona Halep a invocat o accidentare suferita in meciul Romania - Franta din semifinalele Fed Cup. "M-am accidentat in primul set cu Garcia. Nu am fost pregatita sa joc aici. Sunt epuizata si mental deoarece am dat totul cu Franta. Vreau sa pun sanatatea pe primul loc. Este suficient timp…

- Romania a pierdut semifinala Fed Cup cu Franța, scor 2-3. Dupa dubla cu Franța, in care a jucat trei meciuri, Simona Halep, locul 2 WTA, ar putea avea probleme fizice. Simona Halep, care duminica a jucat doua meciuri, la simplu și la dublu, ar putea avea de suferit in perioada urmatoare. Firicel Tomai,…

- Daca Simona Halep a plecat de la Rouen direct spre Stuttgart, iar Mihaela Buzarnescu la Istanbul, acolo unde sunt angrenate in turnee, Monica Niculescu a revenit la Bucuresti. Ea este convinsa ca echipa de Fed Cup a Romaniei apoate ajunge din nou, la anul, in situatia de a lupta pentru calificarea…

- Ambasadorul Frantei în România, Michele Ramis, a declarat, vineri, ca întâlnirea de Fed Cup dintre Franta si România, de la Rouen, ar fi putut fi chiar finala competitiei, tinând cont ca ambele echipe au

Jucatoarea Simona Halep, locul 2 WTA, a declarat, sambata, la plecarea in SUA pentru turneele de la Indian Wells si Miami, ca isi doreste si sa castige si un Grand Slam si Fed Cup, insa mai mult ar vrea trofeul cu echipa de Cupa Federatiei.